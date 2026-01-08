El nombre de la doctora May Paulina Chomali Garib ha tomado fuerza en el círculo cercano del presidente electo José Antonio Kast, quien prepara su equipo de gobierno. Desde 2020, Chomali lidera el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), institución que fomenta la coordinación entre el sistema público y privado, y que ha sido clave en la transformación digital del sector sanitario.

El foco del Minsal bajo Kast

El principal desafío será la reducción de las listas de espera, que actualmente superan los 2,7 millones de personas.

Se proyecta declarar una emergencia sanitaria nacional, priorizando los casos según gravedad clínica y riesgos sociales.

Se fomentará la colaboración con el sector privado para agilizar diagnósticos y operaciones.

para agilizar diagnósticos y operaciones. El programa de Kast contempla fortalecer la atención primaria, robusteciendo los Cesfam y las postas rurales.

Fuentes cercanas al presidente electo sostienen que la doctora Chomali ya estaría preparando el equipo con el que podría instalarse en la cartera de Salud.

Quién es May Chomali

Edad: 67 años.

Lugar de nacimiento: Santiago.

Familia: Hija de Juan Chomali, dentista de cabecera de los expresidentes Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Tiene cuatro hermanos, entre ellos el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, y el diplomático Jaime Chomali, exembajador en Australia.

Hija de , dentista de cabecera de los expresidentes Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Tiene cuatro hermanos, entre ellos el , y el diplomático , exembajador en Australia. Formación: Estudió en la Alianza Francesa y luego ingresó a Medicina en la Universidad de Chile, donde se graduó como cirujana en 1985 con distinción máxima. Se especializó en Salud Pública, obtuvo un magíster en Epidemiología y un diplomado en Administración de Servicios de Salud.

Trayectoria profesional

Servicio de Salud Metropolitano Oriente (1991): Se desempeñó como epidemióloga, jefa del departamento de programas de personas y subdirectora médica. También fue directora del Instituto Nacional del Tórax.

Clínica Las Condes (2000-2020): Subdirectora médica (2000-2006), bajo la dirección del exministro Jaime Mañalich, con quien desarrolló una relación de confianza. Directora de servicios médicos (2006-2017), etapa en la que logró la acreditación internacional de la Joint Commission International y la implementación de la ficha clínica electrónica. Directora médica (2017) y subdirectora para el manejo del Covid-19 en 2020.

CENS (2020-actualidad): Directora ejecutiva, liderando la transformación digital de los sistemas de salud.

Interoperabilidad y transformación digital

El trabajo de Chomali en el CENS se centra en:

Interoperabilidad entre el sistema público y privado mediante fichas clínicas electrónicas seguras y estandarizadas.

Apoyo al Estado en análisis de datos para políticas públicas, reducción de listas de espera y vigilancia epidemiológica.

, reducción de listas de espera y vigilancia epidemiológica. Actuar como puente entre la academia, los servicios públicos, las empresas y las clínicas.

Durante la campaña presidencial, Chomali se reunió con los equipos de salud de distintos candidatos para presentar el trabajo de la institución, consolidando su rol como referente en la modernización del sistema sanitario.

Conclusión

La doctora May Chomali emerge como una de las figuras clave para el futuro Ministerio de Salud en el gobierno de Kast. Su experiencia en el sector público y privado, junto con su liderazgo en la transformación digital de la salud, la posicionan como la principal carta para enfrentar el desafío de las listas de espera y robustecer la atención primaria en Chile.

