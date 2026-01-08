Esta mañana el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, subió al escenario del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) para entregar un discurso en el que delineó las prioridades de su próxima administración.

Reconocimiento a Eduardo Frei

Su intervención comenzó con un gesto hacia el expresidente Eduardo Frei, cuya presencia en el evento no pasó inadvertida.

“Gracias a todos por acompañarnos. Han sido semanas bien intensas. Creo que el único que me ha ganado intensidad es el presidente Eduardo Frei, y debo decirles que perfectamente el presidente podría estar aquí, dándonos una presentación y sería hasta más entretenida que la mía. Yo estuve en una que hizo en Valdivia, realmente quedé sorprendido y parto por agradecerle, presidente, por los gestos que ha tenido para Chile”, expresó Kast.

Críticas a la gestión de Gabriel Boric

Tras el reconocimiento, Kast derivó su discurso hacia una evaluación crítica del gobierno de Gabriel Boric, señalando que la actual administración se caracterizó por la improvisación y la incertidumbre.

“Aquí estamos cerrando una etapa que, más allá de circunstancias que no dependían de nosotros, como ha sido la pandemia, el uso de los recursos frente a una pandemia, un estallido, dos procesos constituyentes, es una etapa que se caracterizó lamentablemente para nuestro país por la improvisación, por la incertidumbre, y la renuncia a gobernar con realismo”, afirmó.

El presidente electo insistió en la necesidad de “hablar con claridad” y de “sincerar los números”, advirtiendo que recibirá un país con una situación fiscal muy difícil.

“Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”, acusó.

En ese contexto, cuestionó la discusión acelerada de proyectos como el Fondo de Educación Superior (FES) y la sala cuna universal, además de un reajuste que, según dijo, estaría calculado sobre un presupuesto inexistente.

Anuncio del gabinete ministerial

Kast confirmó que el próximo martes 20 de enero dará a conocer los nombres de quienes integrarán su gabinete ministerial.

“El día 20 de enero vamos a confirmar a quienes van a formar parte del gabinete. Ahí van a saber si hay bi-ministro, tri-ministro y más. O quizás no”, adelantó.

Alusión a Javier Milei y rechazo a la “motosierra”

Finalmente, Kast se refirió a la estrategia de ajuste fiscal del presidente argentino Javier Milei, quien ha utilizado la imagen de una motosierra como símbolo de recorte de gastos.

“Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos motosierras. Porque, de nuevo, los medios especulan, y está muy bien porque es su labor, de que uno toque una motosierra y dicen ‘ah, va a pasar la motosierra’. No, yo nunca he usado una motosierra y creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país. Cada país tiene su propia realidad”, concluyó.

