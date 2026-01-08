La vocera del presidente electo José Antonio Kast, Mara Sedini, dejó abierta la posibilidad de una eventual reunión entre el futuro mandatario chileno y la líder opositora venezolana María Corina Machado, principal figura de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

La postura fue expresada por Sedini ante consultas de la prensa, en un contexto marcado por el complejo escenario geopolítico en Venezuela, tras la reciente incursión y presencia de Estados Unidos en el país caribeño.

“Reunirse con los distintos líderes de los países, líderes políticos que tienen incidencia en la democracia de nuestra región siempre es importante”, señaló la vocera al ser consultada sobre la posibilidad de un encuentro entre Kast y Machado.

Sedini aclaró, no obstante, que no existe aún una confirmación formal de dicha reunión y que cualquier avance será informado oportunamente. “A medida que estas reuniones se vayan confirmando, nosotros les vamos a hacer saber la fecha, cuándo y cómo sucedieron”, afirmó.

Finalmente, al ser nuevamente interrogada sobre si un encuentro entre José Antonio Kast y María Corina Machado está dentro de los escenarios posibles, la portavoz fue clara al señalar que la opción no está descartada. “No se descarta”, concluyó.

Las declaraciones refuerzan la señal de que el próximo gobierno chileno mantendría una agenda activa en materia de política exterior, con especial atención a los procesos democráticos en la región y a la situación política de Venezuela.

