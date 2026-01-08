Este jueves se hizo la entrega oficial de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), cuyos resultados —correspondientes al período de enero a julio de 2025— fueron postergados por decisión del Ejecutivo hasta esta fecha. La medida buscó incorporar las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Medición de Pobreza, convocada en 2023, y ajustar la metodología en línea con estándares más exigentes. El proceso se vio además atravesado por la elección presidencial.

Boric destaca disminución de la pobreza

Durante una visita a la Región de Valparaíso, Gabriel Boric adelantó que la Casen 2024 refleja una disminución de la pobreza en todas sus dimensiones, gracias a la nueva metodología aplicada.

“En nuestro gobierno nos tocó la Encuesta Casen de 2022 y hoy día la 2024, y podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile”, afirmó el Mandatario.

Trabajo de campo y cobertura

La encuesta se realizó en viviendas particulares de todo el país, con el objetivo de medir la pobreza y obtener información socioeconómica detallada de los hogares.

Período de aplicación: 1 de noviembre de 2024 al 2 de febrero de 2025

1 de noviembre de 2024 al 2 de febrero de 2025 Institución a cargo: Centro de Microdatos de la Universidad de Chile

Centro de Microdatos de la Universidad de Chile Cobertura: 78.654 hogares en 335 comunas de las 16 regiones

78.654 hogares en 335 comunas de las 16 regiones Personas entrevistadas: 218.367

218.367 Tasa de logro sobre la muestra objetivo: 104%

Nueva metodología 2024

En octubre de 2025 se definió la metodología 2024, que introdujo cambios relevantes:

Eliminación del alquiler imputado en el cálculo de ingresos.

en el cálculo de ingresos. Líneas diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios.

para hogares arrendatarios y no arrendatarios. Canasta básica de alimentos saludable , con 50% menos de productos ultraprocesados.

, con 50% menos de productos ultraprocesados. Uso de la IX Encuesta de Presupuestos Familiares (2021-2022) como base para las nuevas líneas de pobreza.

Resultados principales

Pobreza por ingresos (metodología 2013): 4,9% en 2024 (vs. 6,5% en 2002).

4,9% en 2024 (vs. 6,5% en 2002). Pobreza por ingresos (metodología 2024): 17,3% en 2024, bajando desde 20,5% en 2022.

17,3% en 2024, bajando desde 20,5% en 2022. Tendencia histórica (metodología 2024): 22,5% en 2017; 28,3% en 2020.

22,5% en 2017; 28,3% en 2020. Pobreza extrema (2024): 6,9%, con trayectoria descendente (9,2% en 2017; 14,3% en 2020; 8,5% en 2022).

Pobreza multidimensional

Metodología 2015: 14,6% en 2024.

14,6% en 2024. Metodología 2024: 17,7% en 2024, frente a 20% en 2022.

La nueva medición mantuvo las cinco dimensiones pero amplió los indicadores de 15 a 20, con igual ponderación y un umbral de carencias del 25%.

Se incorporaron indicadores de:

Cuidados: apoyo a personas con dependencia funcional y cuidado de terceros.

apoyo a personas con dependencia funcional y cuidado de terceros. Educación: aprendizaje en establecimientos educacionales.

aprendizaje en establecimientos educacionales. Trabajo: identificación de quienes no trabajan ni estudian por labores de cuidado.

identificación de quienes no trabajan ni estudian por labores de cuidado. Redes y cohesión social: conectividad digital.

Pobreza severa

La categoría de pobreza severa —hogares que enfrentan simultáneamente pobreza por ingresos y multidimensional— bajó de 7,8% en 2022 a 6,1% en 2024.

Desigualdad de ingresos

Coeficiente de Gini: 0,46, reflejando una disminución respecto a 2017.

0,46, reflejando una disminución respecto a 2017. Ingresos promedio mensuales: Trabajo: $1.259.980 Autónomo: $1.456.694 Subsidios: $84.573 Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl



/psg