El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país espera mantenerse al mando de Venezuela durante años mientras impulsa la reconstrucción del sector petrolero, y dejó abierta la posibilidad de visitar el país sudamericano en el futuro bajo supervisión estadounidense, según declaraciones recogidas en una entrevista con The New York Times.

Durante una conversación de casi dos horas en la Oficina Oval, Trump señaló que, aunque actualmente no sería seguro, confía en que “en algún momento lo será”, al ser consultado sobre una eventual visita a Venezuela.

El mandatario aseguró que el gobierno interino venezolano, integrado —según dijo— por ex leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro, coopera plenamente con Washington. “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó, de acuerdo con el diario neoyorquino.

Supervisión estadounidense sin plazo definido

Al ser preguntado sobre cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la supervisión directa de Venezuela, en un contexto marcado por la amenaza latente de acción militar desde una flota estadounidense desplegada frente a la costa, Trump respondió: “Solo el tiempo lo dirá”. Ante la insistencia sobre un posible plazo —meses o un año—, fue más enfático: “Yo diría mucho más tiempo”.

“Lo reconstruiremos de una manera muy rentable”, declaró el presidente. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Control del petróleo venezolano

Las declaraciones se produjeron horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir de forma efectiva el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido. La medida forma parte de un plan de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante miembros del Congreso.

Trump sostuvo que Estados Unidos ya comenzó a generar ingresos a partir de crudo que permanecía bajo sanciones y recordó su anuncio de que Washington obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo pesado venezolano. No obstante, no precisó un calendario y reconoció que revivir el deteriorado sector petrolero tomará años. “El petróleo tomará un tiempo”, admitió.

Captura de Maduro y operación en Caracas

Durante la entrevista, Trump elogió el operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un asalto a un complejo fuertemente fortificado en Caracas. Según relató, el presidente siguió de cerca el entrenamiento de las fuerzas, incluida la construcción de una réplica a tamaño real del complejo en una instalación militar en Kentucky.

“No tuviste un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, ni un desastre como Afganistán con Biden”, afirmó Trump, contrastando la operación con acciones de administraciones anteriores, citó el Times.

Reconocimiento político y elecciones

Trump evitó responder por qué decidió reconocer a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva líder de Venezuela, en lugar de respaldar a María Corina Machado, dirigente opositora cuyo partido lideró una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y que recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz.

El presidente tampoco confirmó si ha hablado directamente con Rodríguez, aunque aseguró que Rubio mantiene contacto permanente. “Estamos en comunicación constante con ella y la administración”, dijo. Asimismo, no asumió compromisos sobre cuándo se celebrarían elecciones en Venezuela, país que mantuvo una larga tradición democrática desde finales de la década de 1950 hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Posible despliegue militar

Consultado sobre qué circunstancias podrían llevar al despliegue de tropas estadounidenses en tierra, Trump se negó a dar detalles. “No me gustaría decirles eso”, afirmó. Ante escenarios como un bloqueo al acceso al petróleo o la negativa a expulsar personal ruso y chino, reiteró: “No puedo decirles eso… nos están tratando con gran respeto”.

Finalmente, Trump insistió en que los aliados de Maduro cooperan con Washington, pese a su retórica pública. “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó, y recordó que Estados Unidos perdió activos petroleros en Venezuela tras la nacionalización de instalaciones construidas por compañías estadounidenses años atrás.

