Mañana se cumple una semana desde que Estados Unidos concretó el ataque a Venezuela y capturó al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

El presidente Donald Trump no ha ocultado los móviles detrás de la ofensiva contra Caracas. En una conferencia de prensa, poco después de la captura, aseguró que Estados Unidos “recuperaría” el petróleo venezolano, recurso abundante en la Faja Petrolífera del Orinoco.

La operación militar había sido planificada bajo el discurso de la lucha contra el “narcoterrorismo”, imputando a Maduro su rol como supuesto líder del Cartel de Los Soles, organización que en noviembre pasado fue designada por la administración Trump como grupo terrorista.

Sin embargo, esta semana el Departamento de Justicia de EE.UU. se desmarcó de la Casa Blanca y eliminó la mención a Maduro como líder del cartel. Actualmente, el exmandatario venezolano se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York, donde ya compareció en audiencia judicial. Su próximo encuentro con la justicia estadounidense está fijado para el 17 de marzo.

Encuesta Black & White: apoyo a la intervención y evaluación de líderes

La encuesta Black & White analizó la percepción ciudadana respecto a la intervención estadounidense en Venezuela y la evaluación de los principales actores involucrados.

57% de los consultados continúa apoyando la intervención de EE.UU. en Venezuela , aunque esta cifra representa una caída de 14 puntos respecto a días anteriores.

Evaluación de personalidades

El actor mejor evaluado es Marco Rubio , seguido por Donald Trump , aunque Rubio es menos conocido.

, especialmente hombres y personas de mayor edad. 97% desaprueba a Nicolás Maduro, mientras que 68% evalúa negativamente a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Evaluación al Gobierno de Gabriel Boric

En paralelo, la encuesta midió la percepción sobre el gobierno chileno:

37% aprueba la gestión de Gabriel Boric , cifra que aumentó 7 puntos porcentuales respecto a la semana pasada .

. El principal problema identificado sigue siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico , mencionado por 65% de los encuestados , aunque con una leve baja respecto a la medición anterior.

