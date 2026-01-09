Negocio redondo para el club de La Paternal: se lleva gratis a un delantero de jerarquía para reforzar su ataque con miras a su participación en Copa Libertadores 2026

Leandro Fernández es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. Llega en libertad de acción desde la U de Chile, viaja hoy a Buenos y firmará contrato por un año con opción a otro más.

A la salida del Centro Deportivo Azul, en las que serían sus últimas declaraciones como jugador de Universidad de Chile,Leandro Fernández dijo que tanto Manuel Mayo como Michael Clark no habrían estado de acuerdo con la determinación de Paqui Menghini de cortarlo en la U.

