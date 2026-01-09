El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió este viernes una Alerta Roja para la Región Metropolitana debido a un evento de calor extremo que se extenderá durante todo el fin de semana.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan temperaturas entre 31° y 34° en sectores de la cordillera de la costa, valle y precordillera de la RM, con vigencia desde este viernes hasta el domingo 11 de enero.

Recomendaciones a la población

En su comunicado, Senapred llamó a la ciudadanía a protegerse y extremar precauciones frente a los riesgos derivados del calor, con especial atención a los grupos más vulnerables, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener una adecuada hidratación.

“Se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo”, señaló el organismo.

Autoridades advierten sobre riesgo crítico

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, explicó que el fenómeno se intensificará progresivamente:

Viernes: varias horas de calor intenso.

varias horas de calor intenso. Sábado: temperaturas aún más elevadas.

temperaturas aún más elevadas. Domingo: jornada más crítica, con muchas horas de calor extremo.

“Son temperaturas de alto riesgo, por lo que se han emitido las alertas que corresponden”, afirmó Ramos.

El subsecretario también advirtió sobre la alta probabilidad de incendios forestales, señalando que cualquier chispa o quema irresponsable en el Valle Central, precordillera y cordillera de la costa, desde Valparaíso hasta La Araucanía, podría desencadenar siniestros de gran magnitud.

Extensión del fenómeno a otras regiones

Durante estos tres días se registrarán temperaturas entre 33° y 37° en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. Por ello, se emitieron alertas tempranas preventivas debido a las condiciones favorables para la propagación de incendios.

Cuidados y medidas preventivas

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, reiteró el llamado a la población a evitar la exposición en las horas de mayor calor y adoptar medidas de protección:

Mantenerse hidratados con agua, evitando bebidas azucaradas y alcohólicas.

con agua, evitando bebidas azucaradas y alcohólicas. Protegerse del sol con bloqueador solar, sombreros, lentes y ropa ligera.

con bloqueador solar, sombreros, lentes y ropa ligera. Atender especialmente a los grupos vulnerables , como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. En caso de presentar síntomas asociados al calor extremo, acudir de inmediato a un centro asistencial.

“El llamado es a tomar todas las precauciones para enfrentar este evento meteorológico y proteger la salud de la población”, subrayó Cebrián.

