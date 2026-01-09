El dólar cerró la última sesión de la semana con un avance moderado de $1,8, en una jornada marcada por la influencia de factores externos y el repunte de las materias primas.

En el mercado cambiario local, el tipo de cambio finalizó con puntas de $896 vendedor y $895,7 comprador, consolidando su posición bajo la barrera de los $900.

Factores internacionales: empleo en EE.UU. y Dollar Index

De acuerdo con Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam, el desempeño del dólar se dio en un contexto donde los factores internacionales continúan influyendo sobre la moneda local.

“En Estados Unidos, los datos de empleo mostraron señales mixtas: pese a una caída en la tasa de desempleo, la creación de empleo no agrícola se moderó, lo que mantuvo sin cambios relevantes las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal”, explicó.

Por su parte, Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, precisó que el Dollar Index registró un alza de 0,11%, cotizando en torno a los 98.700 puntos, reflejando un fortalecimiento moderado del dólar.

Recuperación del cobre impulsa al peso chileno

A nivel local, Mieres destacó que el peso chileno se fortaleció gracias a la recuperación del cobre, luego de conocerse datos de inflación en China que se mantuvieron estables. Las lecturas mensuales se alejaron del escenario deflacionario y reforzaron la expectativa de una mejora gradual en la demanda del gigante asiático, lo que favorece al metal rojo y, por extensión, a la moneda chilena.

“Si el tipo de cambio consolida niveles bajo $900, podrían observarse cotas cercanas a $880 en la próxima sesión”, añadió Mieres.

Atención en EE.UU.: Corte Suprema y tarifas recíprocas

Montalbetti advirtió que el mercado sigue atento a una audiencia clave en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se debatirá la legalidad de las tarifas recíprocas y la potestad del presidente para imponerlas de forma unilateral.

Un eventual fallo adverso, sostuvo, podría tener implicancias estructurales para el comercio, la inflación y las perspectivas de crecimiento, añadiendo un nuevo foco de volatilidad para los mercados y el USDCLP.

Conclusión

El cierre semanal del dólar refleja una moderada presión alcista, pero con el tipo de cambio aún bajo los $900. La evolución futura dependerá tanto de la recuperación del cobre y la demanda china, como de los factores políticos y judiciales en Estados Unidos, que podrían introducir mayor volatilidad en el mercado cambiario local.

