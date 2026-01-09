El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó su primera exposición pública tras ser presentado hace dos días como el futuro líder de la cartera. En un encuentro ampliado con el sector privado, el economista delineó sus principales propuestas para impulsar el crecimiento económico de Chile.

“Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”, afirmó Quiroz durante el evento “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo” organizado por Icare, que reunió al presidente electo José Antonio Kast con el gran empresariado.

Facilitación de proyectos de inversión

El tema central de la jornada fue la tramitación de proyectos de inversión, donde Quiroz reconoció la existencia de una alta carga regulatoria.

Señaló que actualmente existen US$12.000 millones en inversión en tramitación .

. Prometió que en 25 días se resolverá esa situación.

se resolverá esa situación. Comprometió que todas las inversiones ingresadas hace más de dos años serán resueltas durante el próximo año.

El futuro ministro enfatizó que las leyes actuales permiten actuar con rapidez y que se avanzará hacia la desregulación: “Aquí hay permisos que tienen que ser eliminados”, sostuvo.

Además, adelantó un plan tipo algoritmo para acelerar la evaluación de proyectos, anticipando observaciones y reduciendo tiempos de respuesta.

Urbanismo, construcción y vivienda

Como ejemplo de las trabas regulatorias, Quiroz apuntó al sector de la construcción:

Propuso eliminar 15.000 instructivos y transformarlos en una sola circular.

y transformarlos en una sola circular. Reducir las actuales 1.500 circulares a solo 11 .

. Terminar con regulaciones que calificó de “ilegales”.

El economista planteó una desregulación del sector urbanismo y construcción, con una liberalización del suelo comparable en magnitud a la apertura comercial de los años 80.

“Las casas son muy caras porque hemos inventado formas de que sean caras (…) La solución final es liberar las amarras de inversión en Chile”, afirmó.

En este sentido, descartó que medidas como el pie cero para créditos hipotecarios o el subsidio a la tasa sean la solución definitiva para aumentar la compra de viviendas.

Agenda legislativa y minería

Quiroz anunció que el 11 de marzo se presentarán proyectos de ley ya redactados, tras un trabajo prelegislativo en febrero durante el receso del Congreso.

Respecto a la minería, destacó que gracias a cambios tecnológicos en áreas como la información y la química, se podría aumentar la producción en 10% en los próximos 12 a 24 meses, equivalente a medio millón de toneladas adicionales.

“Yo sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá”, subrayó.

Empleo y exportación de servicios

En materia laboral, Quiroz presentó la idea de un crédito tributario:

Para incentivar la contratación de trabajadores de menores remuneraciones .

. Para quienes exporten servicios desde Chile hacia otros países.

El objetivo es evitar que los primeros caigan en la informalidad y fomentar la contratación en el sector de servicios digitales.

“Esto se parece mucho a lo que teníamos en los años 80, subsidios a exportaciones no tradicionales (…) Y lo vamos a hacer con toda fuerza”, aseguró.

El economista destacó el caso de Accenture, con 800.000 empleados en el mundo, que ha contratado miles en Argentina, Colombia y Uruguay, pero no en Chile.

También mencionó que este tipo de empleos pueden partir con salarios desde $1,5 millones, y que existe una gran oportunidad para jóvenes profesionales y técnicos, apoyados por la inteligencia artificial en la exportación de servicios.

El contexto político y ambiental

El presidente electo José Antonio Kast también intervino en el encuentro, refiriéndose al proyecto de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre, que conectará Antofagasta con Santiago. Kast ironizó sobre las trabas ambientales, mencionando el caso de una familia de chinchillas que ocupaba el terreno del trazado: “Gastémonos un millón de dólares en cambiar a la chinchilla, si va a salir más barato hacer un resort a la chinchilla, pero con tal de tener electricidad a un precio razonable en Santiago”, dijo.

Conclusión

Con un discurso enfocado en la desregulación, la agilización de proyectos de inversión, la liberalización del suelo y la exportación de servicios digitales, Jorge Quiroz se presentó ante el empresariado como un ministro de Hacienda decidido a impulsar un crecimiento económico acelerado y a enfrentar las trabas estructurales que, según él, frenan el potencial de Chile.

