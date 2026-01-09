Valentina Pino, eferente de la Red de Urgencia del Ministerio de Salud, junto al jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, entregaron un nuevo balance de la Campaña de Verano 2026 y emitieron recomendaciones frente al pronóstico de altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales y diversas alertas sanitarias.

Altas temperaturas en el centro-sur del país

Las autoridades sanitarias advirtieron que durante el fin de semana se esperan temperaturas extremas entre Valparaíso y la Región Metropolitana, con especial intensidad en Maule y Ñuble, donde los termómetros podrían alcanzar los 37°C.

En este contexto, se llamó a extremar el autocuidado, especialmente porque se ha registrado un aumento de atenciones médicas por exposición al calor durante los primeros días de enero.

Incendios forestales: riesgo elevado

El Minsal alertó que el alza de temperaturas no solo afecta la salud, sino que también incrementa el riesgo de incendios forestales. Se recomendó evitar actividades que puedan generar chispas en zonas de riesgo, como pastizales o bosques.

Según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf):

Se han registrado más de 2.000 incendios desde julio.

desde julio. Más de 13.000 hectáreas han resultado afectadas.

han resultado afectadas. Las regiones Metropolitana, Maule y O’Higgins concentran el mayor impacto.

En estas zonas ya se activó el “botón rojo”, mecanismo que identifica áreas con mayor riesgo de siniestros.

Alertas sanitarias vigentes

Las autoridades informaron que en 2025 se realizaron más de 28.000 fiscalizaciones sanitarias a alimentos y reiteraron la alerta alimentaria por la fórmula láctea infantil Alfamino, debido a sospechas de contaminación con una toxina asociada a vómitos severos. Se recomendó no consumir los lotes involucrados y consultar en caso de presentar síntomas adversos.

Prohibiciones en el borde costero

El balance incluyó medidas en el ámbito costero:

Se decretó la primera prohibición de baño de 2026 por presencia de fragata portuguesa en Puerto Velero (Coquimbo) y en un sector de Playa Pangal (Los Lagos) .

por presencia de en y en un sector de . Se reiteró la advertencia de no tocar ejemplares, incluso si están muertos.

Además, la Seremi de Salud de Coquimbo emitió una resolución por marea roja, que prohíbe la extracción, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en la bahía de Tongoy.

Recomendaciones del Minsal ante el calor extremo

Las autoridades entregaron una serie de medidas preventivas para enfrentar las altas temperaturas:

Mantener hidratación permanente , aunque no se sienta sed.

, aunque no se sienta sed. Evitar bebidas alcohólicas y azucaradas.

Usar protector solar (FPS 30 o más), ropa ligera y clara , y evitar exposición en horas de mayor radiación.

, y evitar exposición en horas de mayor radiación. Evitar comidas calientes y pesadas.

Utilizar sombrero, sombrilla y lentes de sol.

Con este balance, el Ministerio de Salud busca reforzar las medidas de prevención frente a un verano marcado por olas de calor, riesgo de incendios forestales y alertas sanitarias en alimentos y playas.

