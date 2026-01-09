Una cara distinta tendrá Colo-Colo para la temporada 2026 en el fútbol chileno. Para este año, serán tres torneos por disputar: Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, considerando que los albos no clasificaron a copas internacionales durante la campaña pasada.
Con el objetivo de cambiar la cara mostrada en el año centenario, Blanco y Negro, la concesionaria que mueve los hilos del club, ha tomado una serie de decisiones respecto a la conformación del plantel, que ya comienza a presentar varios cambios en comparación al 2025.
Con miras al futuro, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz contará con una plantilla renovada después de algunas ventas, jugadores no renovados y cesiones.
¿De quiénes se trata? Revisa la lista a continuación:
- Mauricio Isla – No renovado
- Óscar Opazo – No renovado
- Emiliano Amor – No renovado
- Sebastián Vegas – No renovado
- Alexander Oroz – No renovado
- Manley Clerveaux – Préstamo a Puerto Montt
- Ethan Espinoza – Préstamo en Deportes Concepción
- Javier Rojas – Préstamo a Deportes Concepción
- Pedro Navarro – Préstamo a Santiago Wanderers
- Julio Fierro – Préstamo a Unión Española
- Brayan Cortés – Préstamo en Argentinos Juniors
- Salomón Rodríguez – Préstamo a Montevideo City Torque (por confirmarse)
- Vicente Pizarro – Venta a Rosario Central
- Alan Saldivia – Venta Vasco da Gama
/José Pablo Verdugo