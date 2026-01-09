 

Una cara distinta tendrá Colo-Colo para la temporada 2026 en el fútbol chileno. Para este año, serán tres torneos por disputar: Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, considerando que los albos no clasificaron a copas internacionales durante la campaña pasada.

Con miras al futuro, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz contará con una plantilla renovada después de algunas ventas, jugadores no renovados y cesiones.

¿De quiénes se trata? Revisa la lista a continuación:

  • Mauricio Isla – No renovado
  • Óscar Opazo – No renovado
  • Emiliano Amor – No renovado
  • Sebastián Vegas – No renovado
  • Alexander Oroz – No renovado
  • Manley Clerveaux – Préstamo a Puerto Montt
  • Ethan Espinoza – Préstamo en Deportes Concepción
  • Javier Rojas – Préstamo a Deportes Concepción
  • Pedro Navarro – Préstamo a Santiago Wanderers
  • Julio Fierro – Préstamo a Unión Española
  • Brayan Cortés – Préstamo en Argentinos Juniors
  • Salomón Rodríguez – Préstamo a Montevideo City Torque (por confirmarse)
  • Vicente Pizarro – Venta a Rosario Central
  • Alan Saldivia – Venta Vasco da Gama

/José Pablo Verdugo

