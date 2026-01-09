Vea y escuche la conferencia de prensa de Alexis Sánchez en la concentración de Sevilla
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 + 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏
Palabra de @Alexis_Sanchez 🙌🏻 pic.twitter.com/uvHWYW3TfL
💥 "Yo le dije a Isaac que si quería tirar el penalti"
👏 "Le toca aprender. Yo fallé en el mundial y después anoté el penalti más importante"
❤️ "Esto es parte del fútbol y le servirá para el futuro"
🎙️ Alexis Sánchez explica por qué Isaac Romero lanzó el penalti. pic.twitter.com/Cpc66eLt9s
🚨⚪️🔴 Alexis Sánchez sobre que Sergio Ramos compre el @SevillaFC:
🤝 "Sería bueno para el club. Si le hace bien, bienvenido sea"
👀"Yo estoy de paso y para ayudar al club porque no podían comprar a jugadores"#ZonaMixta pic.twitter.com/pBivsHxVpz
/José Pablo Verdugo
