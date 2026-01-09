El diseño del futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, ha sido asumido como una prerrogativa estrictamente personal, una definición conocida y asumida por su entorno más cercano. A diferencia de otras transiciones, el líder republicano ha optado por concentrar las decisiones en un círculo reducido, privilegiando la confianza directa y la afinidad política por sobre los equilibrios partidarios tradicionales.

Salvo contadas excepciones, el próximo equipo ministerial responderá a ese criterio: un gabinete de su entera confianza, configurado según su propio diagnóstico y estilo de liderazgo.

En ese contexto, durante la jornada del jueves Kast sostuvo una reunión con los presidentes de los llamados “partidos grandes” de su base de apoyo: el Partido Republicano, Renovación Nacional y la UDI. Los detalles del encuentro, sin embargo, se han mantenido bajo estricta reserva.

Según fuentes del sector, la cita se realizó durante la tarde, luego de que Kast abandonara la Oficina del Presidente Electo (OPE) a la hora de almuerzo, y marcó el inicio de la fase final del armado del gabinete.

Hasta ahora, ya hay varios nombres definidos. Entre ellos, Claudio Alvarado en Interior, José García en la Segpres, Jorge Quiroz en Hacienda, Martín Arrau en Obras Públicas y Mara Sedini en la Segegob.

A ese grupo se suman otras cartas que corren con ventaja para integrarse al equipo ministerial: May Chomali en Salud, Louis de Grange en Transportes y María Paz Arzola en Educación.

Mientras continúan las conversaciones para cerrar el gabinete, en paralelo el equipo de Kast ha comenzado a definir otros cargos estratégicos del Ejecutivo, en los que su núcleo más cercano tendrá un rol protagónico.

Uno de los nombramientos ya confirmados es el del director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), cargo que será asumido por Felipe Costabal, el creativo de la campaña presidencial del republicano, conocido como “el Yeti”. A Costabal se le encomendó hace semanas “repensar” la Secom, y este lunes presentó al presidente electo el diseño para la nueva estructura de la repartición.

A ese equipo se suma Julio Feres, quien asumirá como Director Administrativo de la Presidencia, una de las oficinas clave del Ejecutivo, encargada de la gestión logística, financiera y operativa del Palacio Presidencial, incluyendo recursos, personal y mantenimiento de las dependencias.

Feres es uno de los amigos más cercanos de Kast. Ambos se conocen desde sus años en la Universidad Católica, relación que se ha mantenido en el tiempo. Fue jefe de campaña en la elección de 2021 y, en el reciente proceso electoral, se desempeñó como administrador electoral.

Desde ese mismo círculo, Alejandro Irarrázaval, uno de los asesores más cercanos del presidente electo, también asumirá un rol clave. Ha estado a cargo de las coordinaciones para la conformación del gabinete y del diseño del modelo del “segundo piso”.

Precisamente en esa repartición se espera que Irarrázaval lidere la coordinación entre ministerios para la implementación de distintos proyectos de gobierno.

Al segundo piso de La Moneda también llegará Cristián Valenzuela, principal estratega de Kast. Si bien las características de su cargo aún no están completamente definidas, la idea es que concentre su trabajo en la figura presidencial y en la estrategia política del Mandatario.

Otro nombre del círculo íntimo del republicano que ya tiene definido un rol clave es el de la concejala Catalina Ugarte, quien actualmente se desempeña como jefa de gabinete de Kast. Durante la campaña fue una de las figuras centrales en el trabajo operativo y territorial, y todo indica que mantendrá un rol de alta relevancia en el nuevo gobierno.