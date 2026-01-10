Cuando se habla de que el fútbol inglés es el mejor del mundo es por cosas como la que le ocurrió a Crystal Palace. Las Águilas cayeron sorpresivamente derrotados por 2-1 ante el Macclesfield FC, elenco que milita en la sexta división, quedando eliminado de la FA Cup, en el cual es el vigente campeón.

Los goles de los locales fueron obra de su capitán Paul Dawson y de Isaac Buckley-Ricketts. El español, Yéremy Pino descontó para las «águilas», pero no fue suficiente para igualar el marcador.

Este triunfo marca un histórico hecho, pues desde 1909 que el actual campeón de esta competición es eliminado por un equipo de estatus no profesional.

El club, que es dirigido por John Rooney, hermano del histórico goleador inglés Wayne Rooney, fue fundado en 1874 compitiendo durante varios años en las distintas categorías del fútbol inglés, hasta que en 2020 fue declarado en quiebra por graves problemas financieros.

Luego de este lamentable proceso, el club fue refundo por sus propios hinchas, iniciando su camino en 2021 desde la novena división del fútbol de inglés.

Por Ignacio Soto Bascuñán