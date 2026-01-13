Darío Osorio continúa consolidándose como uno de los futbolistas chilenos con mayor proyección en el fútbol europeo. Desde su arribo al FC Midtjylland, el atacante de 21 años ha mostrado una progresión sostenida en su rendimiento, elevando su nivel competitivo y ganando protagonismo tanto en el ámbito local como en escenarios internacionales. Su evolución no ha pasado desapercibida y, a esta altura, parece cuestión de tiempo para que dé el salto a un club de alguna de las cinco grandes ligas del Viejo Continente.

El exjugador de Universidad de Chile se ha transformado en una pieza clave dentro del esquema del conjunto danés, logrando continuidad y regularidad en un contexto exigente. Si bien diversos clubes europeos siguen de cerca su situación, hasta ahora no se ha materializado ningún traspaso. No obstante, el próximo mercado de pases asoma como un punto de inflexión, considerando que el FC Midtjylland estaría dispuesto a gestionar una salida que beneficie al club y que, al mismo tiempo, podría marcar un hito histórico para el fútbol danés en términos económicos.

Así lo dejó entrever el presidente del FC Midtjylland, Claus Steinlein, en conversación con el medio local Tipsbladet. Al abordar la posible partida de algunos de los jugadores más prometedores del plantel, el dirigente puso especial énfasis en tres nombres, entre los que destacó al chileno como una de las grandes cartas para concretar una venta sin precedentes en la liga danesa. “Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande en la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos”, afirmó el máximo dirigente de “Los Lobos”.

Los números respaldan esa valoración. En la presente temporada, Osorio ha disputado 28 partidos oficiales, registrando seis goles y ocho asistencias, estadísticas que reflejan su influencia directa en el juego ofensivo del equipo. A ello se suma el título de liga conseguido en la campaña anterior, logro que reforzó su estatus dentro del plantel y lo posicionó como uno de los futbolistas más destacados de toda la competición.

La expectativa institucional es alta y así lo dejó claro Steinlein al cerrar su análisis. “Me sentiría muy decepcionado si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés. El momento no lo sé, pero probablemente será cuando veamos el mercado de pases de este verano”, concluyó. Un escenario que instala a Darío Osorio en el centro de la escena y que anticipa un periodo clave para su carrera y para el mercado europeo.

/José Pablo Verdugo