En la continuidad de la pretemporada de verano 2026, este domingo por la mañana, Rosario Central tuvo su primera jornada de amistosos ante Villa Dálmine en el predio de Arroyo Seco.
Se disputaron dos encuentros de 50 minutos cada uno. El primero fue triunfo del Canalla por 3-0 con tantos de Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Veliz. Mientras que el segundo también lo ganó Central, pero por 2-0 con los tantos de Fabricio Oviedo y Franco Frías. En este último juego, Jeremías Ledesma atajó un penal.
Primer partido:
Rosario Central (3): Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón
Villa Dálmine (0): Juan Martín Rojas; Cristian Broggi, Nicolás Agorreca, Agustín Amicone, Diego Martínez; Facundo Garzino, Mateo Solís; Maximiliano Resquín, Santiago Prim, Ezequiel Ramón; Pablo Oro. DT: Ariel Fuscaldo.
Árbitro: Lucas Maldonado
Asistentes: Milton Ayala – Rodrigo Fanari
Goles: PT 14′ Giménez (RC). ST 16′ Di María (RC), 17′ Veliz (RC)
Segundo partido:
Rosario Central (2) Jeremías Ledesma; Santiago Burgos (0′ ST Elías Verón), Luca Raffin, Gastón Avila, Leonardo Ríos; Federico Navarro, Tomás O’ Connor; Gaspar Duarte (0′ ST Maximiliano Lovera) , Santiago Segovia (0′ ST Fabricio Oviedo), Giovanni Cantizano; Agustín Módica (0′ ST Franco Frías).
Villa Dálmine (0):
Árbitro: Milton Ayala
Asistentes: Lucas Maldonado – Rodrigo Fanari
Goles: ST 4′ Oviedo (RC), 17′ Frías (RC)
Incidencia: ST 12′ Ledesma (RC) le atajó un penal a Brandán (VD)
A CONTINUACIÓN ALGUNAS FOTOS Y VIDEOS, GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE ROSARIO CENTRAL
Este mediodía nuestros refuerzos fueron presentados en Arroyo Seco 💛💙💪🏻 pic.twitter.com/L8FqS5CecC
— Rosario Central (@RosarioCentral) January 12, 2026
🇨🇱😄 Vicho pic.twitter.com/LwkxbJrY7I
— Rosario Central (@RosarioCentral) January 10, 2026
🇺🇦💪🏻 Dos triunfos en la jornada de amistosos ante Villa Dálmine
El Canalla se impuso 3-0 y 2-0 respectivamente.
Los detalles de los partidos 📝 https://t.co/d83IUqcqzc pic.twitter.com/ZrZoO9mU2E
— Rosario Central (@RosarioCentral) January 11, 2026
Ya entrenan con nuestros colores 😍💛💙👊🏼 pic.twitter.com/s7hD5Gx2tn
— Rosario Central (@RosarioCentral) January 10, 2026
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo