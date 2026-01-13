La noche de los Globos de Oro 2026 se instaló con gracias en las redes sociales. Durante la transmisión de tres horas en HBO Max, las pantallas de los fanáticos de la temporada de premios se llenaron con los rostros de las estrellas y con un compendio de momentos que quedarán para la historia. Es momento de hacer un recuento sobre lo más importante.

¿Qué pasó durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026?

Empecemos con el triunfo de Teyena Taylor como Mejor actriz de reparto por Una Batalla Tras Otra. La cantante e intérprete de 35 años no podía creer su triunfo y se le vio visiblemente afectada por la emoción. Al borde del llanto, y con una queja sobre el galardón en sus manos debido al inesperado peso, agradeció a todos su compañeros de reparto y defendió los sueños y voces de las mujeres y niñas de color.

Stellan Skarsgård, luego de su victoria como Mejor actor de reparto por Valor Sentimental, argumentó que “el cine debe verse en salas de cine”. Sus palabras además de su valor intrínseco, habrían sido una indirecta para Ted Sarandos, CEO de Netflix, quien pronto podría ser el propietario de Warner Bros. Discovery, y David Zaslav, CEO de Warner sentado durante la ceremonia en la mesa de Una Batalla Tras Otra.

Teyena Taylor emitwe su discurso de aceptación (Foto: HBO Max)

Rose Byrne, quien se llevó el premio a Mejor actriz en película musical o de comedia por If I Had Legs I’d Kick You, reveló durante su discurso que su esposo, Bobby Cannavale, faltó a la ceremonia para asistir a un exposición de reptiles en Nueva Jersey. Aunque aclaró que todo fue debido a su deseo de adquirir un dragón barbudo, el público quedó sorprendido.

Dos fornidos luchadores de la UFC subieron al escenario con riffs de guitarra de fondo. Aunque fueron anunciados como los guardaespaldas de los siguientes presentadores, las estrellas de Heated Rivalry, en realidad la estampa quedó plasmada como un momento anticlimático y confuso de la ceremonia. Tal vez alguien no hizo bien su trabajo de logística.

En seguida, Hudson Williams y Connor Storrie, actores de Heated Rivalry, aparecieron sobre el escenario e hicieron algunos chistes sobre desnudos en relación a su propia serie. La exitosa producción de Bell Media llega a HBO Max en febrero.

Las estrellas de Heated Rivalry subieron al escenario (Foto: HBO Max)

Finalmente, y después de muchos años, los Globos de Oro le dan lo que merece a Rhea Seehorn. Tras su flamante paso por Better Call Saul, por fin se lleva el premio a Mejor actriz gracias a Pluribus, la arriesgadísima serie de Vince Gilligan sobre una escritora que debe luchar por su propia consciencia.

El drama se hizo presente con el discurso de EJAE, quien obtuvo el globo a Mejor canción original por Golden, el himno de Las Guerreras K-Pop que arrasó con todas las listas. La cantante y compositora de 34 años habló entre lágrimas sobre cómo siempre soñó con ser una idol, pero fue rechazada por no tener “la voz adecuada” y no ser lo suficientemente buena; los rumores dicen que aspiraba a debutar en F(x) o Red Velvet. SM Enterteinment perdió a una gran elemento pero el mundo ganó a Rumi.

Bella Ramsey, estrella de The Last of Us, robó miradas con su atuendo particular, quizá el más singular de la ceremonia. Le vimos en un traje negro envuelto en un gran moño rosado.

Bella Ramsey en los Globos de Oro 2026 (Foto: X)

Amy Poehler se llevó el premio a Mejor podcast por Good Hang with Amy Poehler. Esta es la primera vez que la categoría aparece en la ceremonia y la actriz admitió que fue demasiado genial recibir la estatuilla de manos de Snoop Dog.

Nikki Glaser afiló sus cuchillos como anfitriona de la noche y no dejó a nadie sin una tajada. Criticó al sistema de justicia de Estados Unidos (sin decir nada explícito), agradeció la invitación a los premios y fue irónica al llamarlos “lo más importante que está pasando en el mundo ahora mismo”.

Justo como Ricky Gervais hace unos años, Glaser lanzó otra broma a Leonardo DiCaprio sobre sus novias menores de 30 años y le pidió que ¡por favor! revelara otras cosas sobre su vida personal en entrevistas, ya que lo único que conocemos es su gusto por mujeres a las que les dobla la edad. Al menos ahora sabemos que su comida favorita es la pasta.

Leonardo tampoco falló en hacer lo suyo. Durante un corte comercial, la cámara lo captó conversando con alguien y haciendo todo tipo de gestos y manierismos que ya cuentan como otra de sus actuaciones y ahora son memes. Se comenta que sus palabras estuvieron dirigidas a Teyena Taylor, quien no habría tenido idea sobre qué es Las Guerreras K-Pop, reaccionando confundida ante su triunfo como Mejor película animada.

Los mejores memes de los Golden Globes 2026

No podemos dejar de lado una buena dosis de memes, siempre presentes en este tipo de eventos.