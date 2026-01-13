El martes 13 está cargado de misticismo y creencias populares de hace milenios y que aún prevalecen en la actualidad. Esta fecha se la asocia a la desgracia, la mala suerte y el horror. Es por ello que en este contexto existen películas de terror que se vinculan directamente con la efeméride y que son ideales para ver en soledad o con la familia.

Conocé cuáles son las 10 propuestas ideales para ambientar este día.

1. La masacre de Texas

Dicha producción es un clásico del cine de terror que marcó a toda una generación. Sangrienta, colmada de suspenso y tensión, fue dirigida por Tobe Hooper y se estrenó la primera de ellas en 1974. La trama se basa en que un grupo de jóvenes se pierde en su viaje por el interior del estado y en su camino se topan con diferentes asesinos con motosierras que los persiguen con el objetivo de eliminarlos.

La masacre de Texas (Fuente: Captura de Video)

2. Martes 13

Dirigida por Jason Voorhees, esta es una de las cinematografías que recrea lo terrorífico que puede ser un martes 13. Se lanzó en 1980 y pasó a conformar los clásicos imperdibles de los 80. La historia relata las vacaciones que varios jóvenes pasan en un campamento de verano, reabierto recientemente, y en el que unos años antes murió un joven ahogado en el lago. En poco tiempo, algunos de ellos son encontrados sin vida.

3. Sinister

Ellison Oswald es un escritor de novelas de crimen que atraviesa una mala racha de 10 años, en la que ninguna de sus obras logró ser exitosa. Gracias al video del asesinato de una familia es que se encamina en descubrir al autor de los homicidios. Junto a su familia se mudará a la casa de las víctimas para entender el hecho, hasta que debido a una serie de imágenes antiguas comprenderá que en la vivienda suceden manifestaciones sobrenaturales que podrían costarle la vida.

Sinister (Fuente: Captura de Video)

4. Hereditary

Una familia experimentará una sucesiva serie de hechos misteriosos luego de la muerte de la abuela del clan. Durante el desarrollo de la historia se conocerán los secretos de la mujer que escondió a lo largo de los años y que ahora todos descubrirán en una atmósfera inquietante y colmada de suspenso. Su trama va más allá de lo superficial y ahonda en temas profundos de los vínculos personales.

Hereditary (Fuente: Captura de Video)

5. Aterrados

Esta producción de origen argentino es una de las opciones más relevantes del género terror en español. Se estrenó en 2018 y relata la desaparición de varios vecinos de un barrio de Buenos Aires tras diferentes hechos paranormales que se sucedieron en una misma fecha. Los investigadores Albreck, Jansen y Rosentok, intentarán descubrir qué las provocó, al tiempo que sus vidas correrán peligro por la serie de criaturas que los perseguirán hasta el final.

6. The Babadook

Tras leer un tenebroso libro infantil, una madre y su hijo serán acosados por una entidad siniestra. Es de origen australiano y se estrenó en el 2014. Su dirección estuvo a cargo de Jennifer Kent y en lo profundo se intenta desmembrar el lado más escabroso del duelo y la depresión humana, en sintonía con el terror.

The Babadook (Fuente: Captura de imagen)

7. The Night House

La película se centra en Beth, una viuda reciente que luego del fallecimiento de su marido se alojará en una casa frente a un lago para realizar el duelo en soledad. Lo cierto es que con el paso de los días tendrá que luchar contra sus pensamientos perturbadores y con la idea de que una presencia la vigila. La cinematografía entrelaza a la perfección el suspenso y el drama.

8. La bruja de Blair

Este film de los 90 se convirtió en uno de los pioneros en el formato documental dentro del cine. Lo que aparenta como un simple registro de un grupo de amigos que acampan en el bosque, termina por convertirse en una desmadre de homicidios, desapariciones y brujería en su máximo esplendor.

9. Host

En el marco de la cuarentena por coronavirus, cuatro amigos realizan una sesión espiritista por Zoom, sin saber que darán acceso a diferentes entidades demoníacas que los acosarán al punto de provocar desapariciones, muertes y terror. Su objetivo será sobrevivir hasta que amanezca.

10. Audition

Takashi Miike dirigió esta película que redefinió el género suspenso en Japón. La trama inicia con un drama romántico y en medio del desarrollo se da un vuelco rotundo hacia el terror psicológico. El viudo Aoyama, de 42 años, se casará con Yamazaki Asami, que demostrará no ser la tierna y feliz joven que aparentaba, sino una sangrienta asesina.