El entrenador chileno Esteban González, artífice del histórico título de Coquimbo Unido en 2025, vivió este martes su esperado estreno en la banca del Querétaro FC, elenco que inició el torneo de Clausura en México con un trabajado empate 1-1 ante Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Un resultado que, más allá del marcador, dejó lecturas positivas en torno a la propuesta y capacidad de reacción del conjunto queretano bajo el mando del técnico nacional.

El duelo no comenzó favorable para los “Gallos Blancos”, superados en el trámite durante buena parte del primer tiempo. Sin embargo, el equipo supo resistir y ajustar, una virtud que fue destacada por la prensa local. “A pesar del dominio de Pumas durante los primeros 45 minutos de partido, los universitarios fueron incapaces de capitalizar su presencia en el área rival”, consignó el medio Medio Tiempo, subrayando la solidez defensiva y la falta de contundencia del local.

En la misma línea, Diario de Querétaro resaltó el funcionamiento colectivo mostrado por el equipo de González, apuntando que “un buen debut tuvo el conjunto queretano, mostraron un buen funcionamiento y estuvieron cerca de conseguir la victoria en esta primera fecha del torneo”, una evaluación que pone el acento en el crecimiento del equipo más allá de las circunstancias iniciales del partido.

El análisis se profundizó al detallar el impacto de las modificaciones realizadas en el segundo tiempo. “Gallos Blancos rescató un punto en su visita a la Ciudad de México para enfrentar a Pumas de la UNAM, duelo en el que se vieron abajo en el marcador con anotación de Carrasquilla, pero Mateo Coronel entró al terreno de juego encendido y puso el tanto del empate; estuvo cerca de marcar el segundo pero no fue certero”, destacaron, añadiendo que tanto el equipo como el técnico chileno “dejaron buen sabor de boca”.

Código QRO también se sumó a los elogios, poniendo el foco en la lectura táctica del entrenador. “El chileno Esteban González, entrenador de los queretanos, hizo cambios y pronto su equipo comenzó a pisar el área rival. En el 71 empató con un golpe de derecha de Coronel, con asistencia del senegalés Jean Unjanque”, remarcó el medio, evidenciando la influencia directa del banco en el desarrollo del encuentro.

Tras el partido, el propio González ofreció una mirada mesurada y analítica en conferencia de prensa. “Es un rival complejo, difícil. Sabíamos que eran locales, ellos querían empezar bien y las características de los jugadores son sobre la media del torneo. Hicimos un buen partido y la lectura previa se dio tal cual. El resultado para nosotros es justo”, afirmó, validando el plan diseñado antes del compromiso.

Finalmente, el estratego chileno delineó los principios que busca instalar en su nuevo proceso. “El equipo debe tener una postura táctica inteligente. Tienen que saber leer los momentos. En eso nos enfocamos, en darles las herramientas posibles para que resuelvan de la mejor manera posible. El equipo tuvo la capacidad de remontar ante un gran rival. Hay mucho trabajo y nos queda poco para el primer partido de local”, concluyó, dejando claro que el empate es solo el punto de partida de un proyecto que recién comienza.

/José Pablo Verduho