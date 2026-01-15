El chocolate amargo vuelve a sorprender, esta vez desde la ciencia. Investigadores del King’s College of London detectaron que las personas con mayores niveles de teobromina en la sangre mostraban una edad biológica menor que la que marcaba su documento de identidad.

El dato surge de un estudio publicado en la revista Aging-US, que analizó a más de 1.600 adultos europeos. A través de marcadores sanguíneos -como cambios químicos en el ADN y la longitud de los telómeros-, los científicos observaron que la teobromina, un compuesto natural del cacao, se vincula con un ritmo de envejecimiento más lento. Uno de los puntos más relevantes del trabajo es que esta asociación se mantuvo incluso al descartar la influencia de otros estimulantes, como la cafeína, y distintos factores del estilo de vida. Además, niveles más altos de teobromina se relacionaron con telómeros más largos, un indicador relevante del envejecimiento saludable.

Aunque los autores aclaran que el estudio no busca incentivar un mayor consumo de chocolate, sí refuerza el creciente interés por cacaos de alta pureza y por comprender cómo ciertos alimentos cotidianos pueden influir en la salud a largo plazo.

Un consumidor más informado

Tal hallazgo llega en un contexto de crecimiento sostenido del consumo de chocolate amargo, impulsado por un público que hoy presta más atención a los ingredientes, el origen y los posibles beneficios. En ese escenario, Paccari se ha consolidado como una de las marcas que mejor representa esta tendencia.

“El consumo de chocolate crece a nivel mundial junto con un mayor conocimiento sobre el cacao puro, su origen y su relación con el bienestar, y en este panorama la elección ya no se centra solo en la cantidad sino en la calidad. Paccari, en este sentido, ha sido una de las marcas pioneras en este enfoque al elaborar chocolates orgánicos y veganos con cacao fino de aroma ecuatoriano, sin lácteos ni gluten, promoviendo desde el origen el respeto por la tierra y por las comunidades productoras a través de prácticas de comercio justo y procesos sostenibles, porque cuando el chocolate es auténtico también ofrece más”, afirma Santiago Peralta, fundador de Paccari.

Cabe destacar que la compañía trabaja directamente con más de 4.000 agricultores de cacao fino de aroma, cultivado bajo prácticas orgánicas y biodinámicas, cuidando la biodiversidad y garantizando un pago justo.

Dicho compromiso también ha sido reconocido a nivel internacional. En 2025, TasteAtlas ubicó a Paccari como la tercera mejor marca de chocolate del mundo, además de obtener 28 premios en los International Chocolate Awards, lo que da cuenta del posicionamiento que ha logrado en la industria relevando el sello sudamericano.

