Colo Colo completó una exigente etapa inicial de su pretemporada en el complejo del Sifup, en Pirque, donde el cuerpo técnico priorizó una fuerte carga física, incluso con triples jornadas de entrenamiento. Tras un breve descanso otorgado el lunes, el plantel retomó este martes los trabajos, ya no en Pirque sino en el Estadio Monumental, marcando el inicio de una fase más orientada al funcionamiento futbolístico.

Con la base física ya instalada, el foco del equipo albo se trasladó hacia la competencia. Los primeros amistosos del año no se disputarán en suelo chileno, sino en Uruguay, donde Colo Colo dirá presente en una nueva edición de la Serie Río de la Plata, certamen que reúne a clubes de distintos países del continente y que sirve como una valiosa plataforma de ajuste previo al inicio de la temporada oficial.

Según información recabada por DaleAlbo, el plantel viajará a Montevideo la tarde del miércoles 14 de enero, cerca de las 15:00 horas, para arribar durante la noche y preparar el primero de sus compromisos. El debut será ante Olimpia el jueves 15 de enero a las 21:00 horas, en un duelo que asoma como una primera medición exigente para el equipo de Fernando Ortiz.

La estadía en tierras charrúas se extenderá por casi una semana. Luego del choque ante el elenco paraguayo, el Popular enfrentará a Alianza Lima el domingo 18 de enero, también a las 21:00 horas, y cerrará su participación ante Peñarol el miércoles 21, en el mismo horario. Tres partidos de alto nivel que permitirán al cuerpo técnico evaluar variantes, asociaciones y respuestas colectivas.

En ese contexto, este martes se dio a conocer la formación que Fernando Ortiz prepara para medirse ante Olimpia: Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; dejando en ofensiva a Lucas Cepeda y Javier Correa. Un once que mezcla experiencia y rodaje reciente, y que refleja la intención de comenzar a consolidar una estructura base de cara a los desafíos que se avecinan.

/José Pablo Verdugo