Francisco “Paqui” Meneghini comienza a ver con absoluta claridad el diseño del ataque que proyecta para Universidad de Chile. El entrenador azul está a pasos de concretar la llegada de su tercer delantero de alto perfil, una incorporación que apunta a cerrar un mercado ambicioso y coherente con las exigencias competitivas de la temporada. Desde Brasil, diversos medios confirmaron que Juan Martín Lucero (34 años) rescindió su contrato con Fortaleza, allanando así su retorno a Santiago, respaldado por un acuerdo económico de alto impacto.

Al interior de Azul Azul reconocen que la operación está en su fase final. “Estamos muy avanzados, pero falta la firma”, señalan en la concesionaria que preside Michael Clark, anticipando que el anuncio oficial podría concretarse entre jueves y viernes. La cautela responde a los últimos detalles formales, más que a un riesgo real de que la negociación se caiga.

Según informó el portal Uol, el delantero argentino aceptó resignar parte del dinero que el club brasileño aún le adeudaba, pese a haber renovado recientemente un vínculo que lo ligaba a Fortaleza hasta diciembre de 2027. Tras el descenso del elenco cearense a la Serie B del Brasileirao, la dirigencia de los Leones de Pici buscaba transferir al goleador al Coritiba —recién ascendido— para recuperar parte de la inversión realizada. Sin embargo, ese escenario quedó en segundo plano ante la firme voluntad del futbolista de regresar a Chile.

Lucero ya tenía un compromiso avanzado con Universidad de Chile y había dado el visto bueno a un eventual retorno al país, donde dejó una huella significativa en 2022 con Colo Colo, club con el que fue campeón bajo la conducción de Gustavo Quinteros, hoy en Independiente de Avellaneda. Esa experiencia previa en el medio local también fue considerada un activo por la dirigencia azul.

De acuerdo con la agencia RTI Esporte, el principal escollo para destrabar la salida del atacante estaba en las obligaciones contractuales pendientes con Fortaleza. El delantero aún tenía dos años de contrato vigente, lo que le garantizaba ingresos por US$ 980.000. En ese contexto, el propio jugador mostró disposición a facilitar la negociación: sus representantes presentaron una propuesta en la que Lucero aceptaba renunciar al 50% de ese monto para quedar libre.

La oferta fue aceptada por el club brasileño, que optó por no seguir dilatando la salida del futbolista. Con ello, el camino quedó despejado para que el delantero viaje a Chile en las próximas horas y firme un contrato por dos temporadas con los universitarios.

Salario millonario

El nombre de Juan Martín Lucero ha sido, desde el inicio del mercado, una de las prioridades de Azul Azul. Su eventual llegada, sumada a los fichajes del uruguayo Octavio Rivero (33 años) y del histórico Eduardo Vargas (36), busca conformar un tridente ofensivo de jerarquía para afrontar un calendario exigente, que incluye Liga de Primera, Copa Sudamericana, Copa Chile y Copa de la Liga.

RTI Esporte detalló que existe un acuerdo verbal entre Lucero y la U, aunque las conversaciones estuvieron durante semanas entrampadas por limitaciones financieras. El jugador ya había aceptado el proyecto deportivo del club, pero Fortaleza seguía bloqueando su salida. “Hoy esa situación se resolvió y su llegada está encaminada”, sostienen desde la concesionaria.

El mismo medio reveló que el delantero solicitó un salario mensual de 110 mil dólares, cifra que lo convertiría en el futbolista mejor remunerado de la Liga de Primera. En Universidad de Chile no desmienten esa información, aunque hace algunas semanas el gerente deportivo Manuel Mayo advirtió que los montos difundidos no se ajustaban plenamente al presupuesto institucional.

Con todo, la información agrega que la directiva logró reordenar los recursos del área fútbol para absorber el impacto económico de la operación. Así, la U no solo apuesta fuerte en lo financiero, sino que también refuerza la idea de entregarle a Meneghini un bloque ofensivo de peso, alineado con la ambición de volver a competir en los primeros planos

/José Pablo Verdugo