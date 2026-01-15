Con el Año Nuevo ya atrás, la atención comienza a desplazarse hacia el próximo Festival de Viña del Mar, la gran vitrina musical y televisiva que tradicionalmente marca el cierre del verano en Chile. En ese contexto, el humor vuelve a instalarse como uno de los ejes más sensibles del certamen, especialmente tras lo ocurrido en la edición pasada con el comediante venezolano George Harris, cuyo paso por la Quinta Vergara terminó en un fracaso tan estrepitoso como polémico.

Esa experiencia reciente explica por qué, de cara a Viña 2026, los humoristas concentran buena parte del debate. Más aún considerando que entre los nombres confirmados vuelve a aparecer un comediante venezolano: Esteban Düch. La diferencia clave, sin embargo, es su arraigo local, ya que lleva varios años residiendo en Chile, un factor que podría jugar a su favor en la conexión con el público. Al menos así lo anticipa la tarotista Latife Soto, quien se mostró categórica en su evaluación: “Con él todo será una fiesta. Es una persona iluminada, hace reír de verdad. Va a andar todo bien”.

El resto de la nómina de humoristas la componen nombres de perfiles y trayectorias muy distintas: Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, la transformista Asskha Sumathra, el dúo Piare con Pé y el Pastor Rocha. Sobre ellos, Latife Soto entregó sus vaticinios en el programa Plan Perfecto, delineando un panorama marcado por contrastes.

Respecto a Kramer, habitual protagonista del Festival, no expresó dudas: “Para él es un juego hacer imitaciones. Caerá muy bien y se posicionará con fuerza en el escenario”, anticipando una presentación sólida y alineada con lo que el público espera de su humor. En el caso de Rodrigo Villegas, quien regresa a la Quinta Vergara tras ocho años, la lectura también es positiva: “Él se ha preparado, va a bailar y le va a ir súper bien”, lo que sugiere un show trabajado y consciente del contexto.

La transformista Asskha Sumathra, quien se ganó su lugar tras imponerse en el programa Coliseo Romano, también recibe un augurio favorable: “Le va a ir bien. Ella es un personaje, y su humor tiene que ver con ese universo que representa. Habrá público que se sorprenderá gratamente con su propuesta”, proyectando un impacto que podría apoyarse en la novedad y la identidad de su propuesta escénica.

Para Latife, el gran ganador del humor en Viña 2026 será el Pastor Rocha: “Él va a mostrar todo lo que tiene. Se van a reír, pero a carcajadas. Será la sorpresa del festival”, una predicción que lo instala como posible revelación del certamen.

La mayor incertidumbre, en cambio, recae sobre Piare. Su pronóstico es más cauteloso y fragmentado: “No lo veo como un gran éxito. Cumple con su tiempo. Tendrá minutos que harán reír y otros donde estará muy pendiente de marcar ritmos. Podrían aparecer pifias en algunos pasajes”. Una evaluación que refleja el riesgo permanente del humor en Viña: un equilibrio frágil entre conexión, ritmo y respuesta inmediata del público.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap