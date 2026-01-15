Noche veraniega a puro fútbol en Montevideo. Independiente enfrentó a Everton con el objetivo de seguir preparándose de cara al semestre que viene, y lo hizo en un duelo emocionante. Es que, de arranque, el duelo no dio respiro.

El comienzo no fue el mejor para el Rojo. El elenco chileno preocupaba a los de Avellaneda, y poco a poco se iban acercando cada vez más. A los 17 minutos y tras una gran jugada rápida, Alan Medina definió ante la salida de Rodrigo Rey y puso el 1-0.

A pesar del golpe, Independiente iba a reaccionar. El duelo se fue emparejando cada vez más, y a los 36 llegó el empate. Facundo Zabala la pinchó para Matías Abaldo, que se escapó por la izquierda y envió un buscapié. Ahí apareció Walter Mazzantti, que la empujó y puso el 1-1.

Rápidamente, el más grande lo dio vuelta. Rodrigo Fernández Cedrés jugó para Gabriel Ávalos, que tocó para Mateo Pérez Curci. El juvenil jugó de taco para Leonardo Godoy, y el 29 envió una pelota justa para que Luciano Cabral ponga el 2-1. ¡Golazo total!

Pero la primera mitad no iba a terminar así, había tiempo para algo más. Y fue Everton quien consiguió la igualdad antes del entretiempo. Álvaro Madrid sorprendió a Sebastián Valdéz con una gran habilitación a Julián Alfaro, que ingresó por atrás y puso el 2-2.

Ya para la segunda mitad, Independiente salió a la cancha con Juan Fedorco, Milton Valenzuela e Ignacio Malcorra. Esto, claro está, con el objetivo de darle rodaje a la mayor cantidad de jugadores posible.

Lo cierto es que la segunda mitad arrancó muy bien para el Rojo, que jugaba en campo contrario. Y de hecho, tras una gran presión de Malcorra, llegó el gol: el ex Rosario Central tocó desde la izquierda para Gabriel Ávalos, que definió de taco para el 3-2.

Con el 3-2 y algunos ingresos, el Diablo se tranquilizó y empezó a jugar como le gusta. Así, tocando, llegó el gol de la calma. Ávalos atacó por la izquierda, tocó para Malcorra, y el 40 descargó para Lautaro Millán. El chico controló y, acto seguido, definió bajo y a un costado para el 4-2.

Pero no iba a terminar así, ya que los ruleteros iban a volver a descontar. A los 80 minutos, Everton tuvo un penal a favor del cual se hizo cargo Braian Martínez. El Chaco abrió el pie y definió a la izquierda de Rey, que se había tirado a su derecha.

Con el 4-3, Independiente lo iba a liquidar una vez más. Luciano Barros Ayala jugó para Millán, quien abrió para Mazzantti. El 17 envió un centro e Ignacio Pussetto cabeceó para el 5-3 definitivo.Cuando el árbitro pitó el final del duelo, el Rojo se quedó con otra victoria.

El equipo rojo tuvo algunos altibajos en defensa, pero fue mejor que Everton y ganó merecidamente por 5-3. Gran actuación de Ignacio Malcorra, que dio dos asistencias para el triunfo.