El dólar cerró este viernes con un avance de $4,1, en la última sesión de la semana, impulsado por una fuerte corrección en el precio del cobre y señales mixtas desde el frente externo. Al término de las operaciones más líquidas del mercado cambiario local, la divisa estadounidense se ubicó en $887,10 comprador y $887,40 vendedor.

El jefe de Análisis para Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda Soto, explicó que el movimiento se dio “en un escenario alineado con el contexto internacional y explicado principalmente por la fuerte corrección del cobre, que terminó dominando el comportamiento del tipo de cambio local”.

Desde XTB Latam, la analista Aline Moraes señaló que “el dólar mostró movimientos mixtos, encontrando cierto apoyo en los datos de producción industrial estadounidense, que crecieron 0,4% mensual y superaron las expectativas, reforzando la percepción de fortaleza económica”.

El cobre como factor clave

Sepúlveda profundizó que “el principal factor fue el desplome del cobre, que cerró con un retroceso de 3,33% hasta US$5,79 la libra, acumulando una corrección significativa desde los máximos recientes”. Añadió que la baja estuvo asociada al deterioro del apetito por riesgo en metales industriales, luego de que China avanzara en medidas para restringir el trading de alta frecuencia, buscando reducir riesgos financieros, lo que afectó la liquidez y elevó la volatilidad en los mercados de commodities.

Contexto externo

En el plano internacional, el Dollar Index se mantuvo prácticamente estable, con una leve alza de 0,05% hasta 99,06, consolidándose cerca de máximos de varias semanas.

Proyecciones

Respecto al futuro del tipo de cambio, Moraes indicó que “un quiebre sostenido al alza abriría espacio para un movimiento hacia la zona de 891, mientras que una pérdida de los soportes actuales podría reactivar la presión bajista y llevar al par nuevamente hacia la región de 880”.

