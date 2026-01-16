Las temperaturas volverán a escalar con fuerza durante los próximos días en gran parte del país, configurando un escenario de estrés térmico que vuelve a poner en alerta a las autoridades y a la población. Así lo advirtió este jueves Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, quien anticipó un nuevo episodio de calor extremo con impacto transversal en varias regiones.

Según explicó el especialista, durante este fin de semana se desarrollará una nueva ola de calor entre las regiones de Valparaíso y Biobío, con temperaturas máximas que podrían incluso superar los 39°C, umbral que refuerza la condición de evento extremo para la zona central del país. Este fenómeno no solo se concentrará en los sectores tradicionalmente más afectados, sino que también avanzará hacia latitudes más australes.

En ese contexto, Leyton precisó que las altas temperaturas también alcanzarán a regiones del sur como La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, ampliando el radio de influencia del evento y evidenciando una persistencia de patrones atmosféricos que favorecen el aumento sostenido de las máximas.

Para la Región Metropolitana, el día más crítico será el sábado, jornada en la que los termómetros podrían llegar hasta los 35°C en el centro de Santiago. El domingo, si bien se espera un leve descenso, las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas en torno a los 34°C.

Fuera de la capital, el domingo se perfila como la jornada más calurosa del fin de semana tanto en la zona central como en parte del sur del país, consolidando un episodio que refuerza la tendencia a eventos de calor cada vez más intensos y extendidos en el territorio nacional.

Las temperaturas pronosticadas para el domingo 18 de enero

Región de Valparaíso

Valparaíso : 15°C a 25°C

: 15°C a 25°C Quillota : 15°C a 30°C

: 15°C a 30°C Los Andes: 14°C a 35°C

Región Metropolitana

Santiago: 15°C a 34°C

Región de O’Higgins

Pichilemu : 13°C a 21°C

: 13°C a 21°C Rancagua : 14°C a 35°C

: 14°C a 35°C San Fernando: 15°C a 35°C

Región del Maule

Constitución : 13°C a 22°C

: 13°C a 22°C Curicó : 15°C a 36°C

: 15°C a 36°C Talca: 17°C a 37°C

Región de Ñuble

Cobquecura : 15°C a 26°C

: 15°C a 26°C Chillán: 15°C a 39°C

Región del Biobío

Concepción : 16°C a 32°C

: 16°C a 32°C Los Ángeles: 14°C a 36°C

Región de La Araucanía

Angol : 15°C a 35°C

: 15°C a 35°C Temuco : 11°C a 32°C

: 11°C a 32°C Villarrica: 10°C a 30°C

Región de Los Ríos

Valdivia : 11°C a 31°C

: 11°C a 31°C La Unión: 9°C a 28°C

Región de Los Lagos

Osorno : 9°C a 26°C

: 9°C a 26°C Puerto Montt : 12°C a 21°C

: 12°C a 21°C Castro : 8°C a 21°C

: 8°C a 21°C Futaleufú: 6°C a 25°C

