La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) presentó su Informe Anual de Productividad 2025, el cual mostró un escenario alentador: la productividad registró dos años consecutivos al alza, algo que no ocurría desde el bienio 2011-2012, dejando fuera el periodo excepcional de la pandemia.

El secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, destacó que este resultado es relevante porque parte del crecimiento económico reciente no se explica únicamente por más empleo o mayor inversión, sino por el aporte de la productividad.

“La productividad se refiere al grado de eficiencia con que una economía utiliza los recursos disponibles, particularmente trabajo y capital. A diferencia de estos factores, cuya expansión enfrenta límites, la productividad tiene un potencial de mejora prácticamente ilimitado, lo que la convierte en un elemento clave para un crecimiento económico sostenible”, aseguró Krell.

Durante varios años, la productividad fue considerada uno de los flancos débiles de la economía chilena, por lo que este repunte comienza a ser visto como un punto de inflexión.

Proyecciones para 2025

Crecimiento anual de la Productividad Total de Factores (PTF): entre 0,5% y 0,6% en la economía agregada.

entre en la economía agregada. Economía no minera: entre 1,0% y 1,2% .

entre . PIB proyectado: expansión de 2,4% .

expansión de . Trabajo y capital: aumento conjunto entre 1,8% y 1,9%.

Según Krell, estas cifras implican que una cuarta parte del crecimiento del PIB se explica por mejoras en eficiencia y no solo por acumulación de factores productivos. En promedio, entre 2024 y 2025, cerca de una quinta parte del crecimiento económico proviene de la productividad.

Factores que explican la mejora

El informe atribuye el repunte a diversos elementos:

Automatización y reorganización productiva dentro de las empresas.

dentro de las empresas. Mayor inversión en digitalización y consultoría informática , según datos del Banco Central de Chile .

, según datos del . Ajustes organizacionales en firmas que operan con dotaciones más reducidas, buscando eficiencia frente a mayores costos laborales.

en firmas que operan con dotaciones más reducidas, buscando eficiencia frente a mayores costos laborales. Mejor desempeño del sector exportador , que tras casi dos décadas de estancamiento mostró un cambio relevante: Exportaciones crecieron 6,6% en 2024 en términos reales. Para 2025 se proyecta un aumento adicional de 4,6% .

, que tras casi dos décadas de estancamiento mostró un cambio relevante:

La evidencia académica citada en el documento indica que estos procesos de reorganización y digitalización modifican la forma en que se combinan trabajo y capital, generando efectos positivos sobre la productividad.

/psg