El costo de los combustibles en Latinoamérica sigue mostrando marcadas diferencias entre países. A nivel global, el valor promedio se ubica en US$4,84 por galón de 95 octanos, equivalente a US$1,28 por litro, según cifras de Global Petrol Prices, entidad que monitorea el precio de la bencina en distintas naciones.

Los extremos en la región

Venezuela continúa liderando el ranking de la bencina más barata, con un precio oficial de US$0,035 por litro , explicado por el fuerte peso de los subsidios.

continúa liderando el ranking de la bencina más barata, con un precio oficial de , explicado por el fuerte peso de los subsidios. Le siguen Ecuador (US$0,721) , Guyana (US$0,814) , Panamá (US$0,833) y Paraguay (US$0,880) .

, , y . En el extremo opuesto, entre las grandes economías, los valores más altos corresponden a Uruguay (US$1,998), México (US$1,427) y Chile (US$1,362).

Factores que marcarán 2026

El analista financiero Gregorio Gandini señaló a Bloomberg que “el precio del crudo será un factor determinante, al igual que la posibilidad de que Venezuela incremente su nivel de producción”.

A ello se suma:

El impacto de una mayor oferta por parte de la OPEP+ , que podría presionar a la baja los precios internacionales.

, que podría presionar a la baja los precios internacionales. La capacidad de refinación de cada país , clave para el valor final en el surtidor.

, clave para el valor final en el surtidor. Un escenario inflacionario regional marcado por shocks externos, tensiones geopolíticas y vulnerabilidades fiscales .

. Los riesgos asociados al tipo de cambio, costo de la energía y cambios en la política comercial de Estados Unidos.

En este contexto, las perspectivas apuntan a un escenario moderado, con acumulación de inventarios y un crecimiento sólido de la oferta global.

A inicios de enero, la OPEP+ reafirmó su plan de mantener estable el flujo de crudo hasta abril, en medio de tensiones tras acciones militares de EE.UU. en Venezuela. Arabia Saudí y Rusia ratificaron la decisión de suspender los rápidos aumentos de producción del año pasado.

El profesor José Gabriel Castillo, de la ESPOL y exviceministro de Economía de Ecuador, destacó que “la demanda internacional de energía, aunque sigue creciendo, también se ve matizada por los esfuerzos globales de diversificación de la matriz energética”.

Subsidios en revisión

Las políticas de subsidios en los países andinos siguen siendo un foco de riesgo:

Ecuador recortó en 2025 los subsidios a la bencina y al diésel, pero implementó compensaciones para transportistas. Estos mecanismos se mantendrán hasta enero de 2026, aunque los gremios buscan extenderlos.

recortó en 2025 los subsidios a la bencina y al diésel, pero implementó compensaciones para transportistas. Estos mecanismos se mantendrán hasta enero de 2026, aunque los gremios buscan extenderlos. Bolivia eliminó inicialmente el subsidio en el marco de una emergencia económica, pero tras protestas sociales, el Gobierno y sindicatos acordaron restituirlo.

eliminó inicialmente el subsidio en el marco de una emergencia económica, pero tras protestas sociales, el Gobierno y sindicatos acordaron restituirlo. Colombia desmontó el subsidio al diésel para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales mediante el Decreto 1428, manteniendo el beneficio para el transporte público. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la medida busca “corregir un subsidio que no era justo ni sostenible”.

Brasil y Argentina

En Brasil, la mayor economía de la región, los precios podrían verse presionados por cambios tributarios. El ajuste del ICMS desde enero elevó la carga sobre la bencina en 6,8%, trasladándose a los precios finales.

En Argentina, el tipo de cambio es el factor clave. Según el profesor Martín Calveira, de la Universidad Austral, la corrección de precios en 2024 —cuando la nafta Súper subió 100%— permitió que en 2025 los ajustes se alinearan con la variación cambiaria, que fue de 41,6%.

Conclusión

El año 2026 se perfila como un período en el que el precio de la bencina en Latinoamérica estará definido por cuatro grandes variables: el crudo, los impuestos, los subsidios y el tipo de cambio. Las brechas entre países seguirán siendo amplias y la inflación continuará bajo permanente vigilancia.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg