Tres días después de que eldiario.es, en colaboración con Univisión, publicara una investigación periodística sobre denuncias de agresión sexual en su contra, Julio Iglesias se pronunció públicamente para negar de forma categórica los hechos que se le imputan. Las acusaciones fueron realizadas por dos extrabajadoras de las mansiones que el cantante posee en República Dominicana y las Bahamas, y se remontan, presuntamente, al año 2021.

La investigación difundida por ambos medios detalla el supuesto método de reclutamiento de las trabajadoras, así como vejaciones, comentarios inapropiados y abusos sexuales que, según los testimonios, habrían ocurrido durante el tiempo en que prestaron servicios en las residencias del artista.

Pese a que eldiario.es y Univisión intentaron contactar en reiteradas ocasiones tanto a los abogados del cantante como al propio Iglesias y a las encargadas de sus propiedades, no obtuvieron respuesta en ese momento.

El comunicado de Julio Iglesias

Finalmente, el artista español se defendió mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, red social en la que acumula más de 600 mil seguidores. El texto fue difundido durante la madrugada del viernes 16 de enero.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, señala el inicio del mensaje.

En el escrito, el intérprete de Spanish Girl sostiene que “esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, agregando que nunca antes había experimentado “tanta maldad”. No obstante, afirma que mantiene la determinación de defender su honra: “Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

El comunicado concluye con un agradecimiento a su entorno cercano y seguidores: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, expresó, en referencia al respaldo recibido en uno de los momentos más complejos de su carrera profesional y vida personal.

Las denuncias y el posible recorrido judicial

Las acusaciones fueron dadas a conocer el 13 de enero, como resultado de una investigación de tres años. En ella, una empleada doméstica y una fisioterapeuta relataron supuestas agresiones sexuales, tocamientos no consentidos y presiones para mantener encuentros íntimos contra su voluntad mientras trabajaban para el cantante.

Los testimonios describen el entorno laboral como un ambiente de control, humillaciones y acoso constante, con jornadas extensas y restricciones a la libertad de movimiento. Según el reportaje, estos hechos habrían ocurrido durante su permanencia en las residencias del artista en el Caribe.

En las últimas horas, ha trascendido que la Fiscalía española estaría analizando el caso como un posible delito de “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, entre ellos acoso sexual y agresión sexual.

Por ahora, el caso se encuentra en una fase preliminar, a la espera de que se determine su viabilidad judicial. En paralelo, se señala que Julio Iglesias estaría preparando su defensa legal junto a un equipo de abogados especializados, mientras se define el rumbo que tomará una de las controversias más delicadas que ha enfrentado el artista en décadas.

