Pese a que habían decidido restarse del futuro gobierno, el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se abrió este viernes a reconsiderar su postura, siempre que existan modificaciones en las condiciones sobre el rol que la colectividad podría tener en la próxima administración.

En las últimas horas se conoció que el Presidente electo, José Antonio Kast, estaría revaluando algunas designaciones ministeriales y que, por ahora, habría desistido de la nominación de Guillermo Turner en el Ministerio de Defensa, cartera que genera especial interés en el mundo libertario.

Consultado sobre si este escenario abre espacio para un cambio de opinión, Kaiser señaló que “siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones”, aunque aclaró que el punto central es si efectivamente habrá una modificación real. “Evidentemente no habría una modificación si nosotros hubiésemos aceptado lo que se nos ofrecía”, afirmó.

El diputado sostuvo que existe una mala comprensión de lo que implica una negociación política, subrayando que no se trata de aceptar sin más las condiciones impuestas por una de las partes. “Nosotros tenemos interés en que al próximo gobierno le vaya bien, pero justamente por eso debemos evaluar desde dónde podemos influir mejor para que eso ocurra”, recalcó.

En esa línea, Kaiser planteó que permanecer fuera del gobierno podría ser una alternativa válida, ya que “tener la palanca de la crítica libre puede tener un impacto importante”.

Respecto a las razones que llevaron al partido a tomar distancia, explicó que a un militante del PNL se le ofreció el Ministerio de Minería, aclarando que no se trató de una propuesta personal. “Aquí no ha habido debate respecto a mi participación en el gabinete, ni lo hemos puesto como condición”, enfatizó.

Agregó que, como directiva, necesitaban claridad sobre el espacio político real que ocuparía el partido. “La respuesta fue que Minería sería para el PNL y que tendríamos una o dos subsecretarías, pero sin definir cuáles”, detalló.

Frente a ese escenario, fue categórico: “Sobre esa base no estamos dispuestos a conversar, porque eso no es una oferta”. A su juicio, Minería no representa una posición con poder político suficiente, algo que la colectividad considera clave.

“Si no nos quieren, díganlo. ¿Para qué hacer todo este escándalo?”, cuestionó Kaiser, agregando que cualquier persona con experiencia política entendería que un ministerio sectorial y una subsecretaría indefinida no constituyen una propuesta seria para un partido con ocho parlamentarios, una senadora y un 14% de los votos en la presidencial.

Finalmente, recalcó que si bien Kast ganó la elección, “lo hizo también con nuestros votos y con nuestro trabajo político”, subrayando el peso electoral y parlamentario del Partido Nacional Libertario en el nuevo escenario político.

