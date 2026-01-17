No pudo ser para México. La selección tricolor volvió a quedarse en semifinales de la Kings World Cup Nations, al caer 8-3 ante Brasil en un partido condicionado por la expulsión de Alexis Silva durante gran parte del segundo tiempo. Con este resultado, el conjunto carioca avanzó a la Gran Final, donde se medirá ante Chile este sábado en el Allianz Parque de São Paulo.

Brasil golpeó de inmediato y abrió el marcador a los pocos segundos de iniciado el encuentro. Tras concluir el escalado, la Canarinha activó su penal presidente, mismo que Moisés Dabah logró atajar para mantener con vida a la escuadra azteca.

Sin embargo, antes de llegar al gol doble, Brasil volvió a hacerse presente en el marcador para ampliar la ventaja. Segundos después, activaron su carta secreta (penal inverso), que Diego Martínez falló, acción que derivó en el tercer gol brasileño y con el que se fueron al descanso con una ventaja de 3-0.