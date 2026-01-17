La senadora Ximena Rincón, timonel de Demócratas y exautoridad de los gobiernos de la Concertación, se incorporará al gabinete del presidente electo José Antonio Kast como futura ministra de Energía.

Si bien en un inicio su nombre estuvo considerado para una embajada, en las últimas horas Kast optó por designarla en una cartera estratégica, enviando así una señal de apertura política en la conformación del gabinete, observado de cerca por el peso de los independientes y la necesidad de ampliar la base de respaldo del futuro gobierno.

Trayectoria política y experiencia

Rincón cuenta con una extensa trayectoria en el aparato público y experiencia en áreas sectoriales. Fue ministra del Trabajo y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente, preside la Comisión de Hacienda del Senado.

Relevancia de su perfil

En el oficialismo entrante destacan que su conocimiento del funcionamiento del Congreso y su perfil político podrían ser claves en una cartera estratégica, marcada por debates regulatorios sobre la “permisología”, además de inversiones de largo plazo en infraestructura y otros temas de alta relevancia para el país.

