El rojo es el color del amor, de la pasión y la seducción. Y también uno de los colores del verano 2026. Al menos, las famosas argentinas eligen el tono Ferrari para sus trajes de baño, siempre en versiones audaces, y marcan tendencia esta temporada.

Laurita Fernández en microbikini lisa

Instalada en Mar del Plata, donde se luce en el teatro con La Cena de los Tontos, Laurita Fernández aprovecha los días para disfrutar en la playa. Recientemente, se fotografió en la arena con una microbikini roja de corpiño triangular escotado y bombacha clásica con tiritas de ajuste en los laterales.

Como detalle, la pieza inferior tiene un pequeño colgante plateado en forma de corazón. Además, en algunas de las tomas, llevó el corpiño levantado para generar un efecto underboob, otro fetiche del verano.

Evangelina Anderson con bikini cavada

Fanática del color rojo en todas sus versiones, Evangelina Anderson se mostró recientemente con un modelo diminuto de bikini con corpiño triangular y bombacha cavada de tiro alto. Un par de anteojos de sol semicircular estilo Lennon complementaron un look minimalista, pero no por eso menos audaz.

La Joaqui con bikini de Wanda Nara

Algunas semanas atrás, La Joaqui volvió a encender las redes con una producción de fotos casera en la que se mostró luciendo dos microbikinis de la marca de Wanda Nara.

En una de las imágenes, la cantante de RKT posó con una microbikini roja con corpiño triangular underboob de tiras finas que se ata alrededor del cuello y bombacha cavada de tiro alto.

La Joaqui en microbikini roja. (Foto: Instagram/@lajoaqui).

Las imágenes cosecharon miles de “Me gusta” y llamaron especialmente la atención por el comentario que la conductora le dejó debajo del posteo, después de rumores de enfrentamiento: “Explotó el verano. Te amo Joaquina”, seguido de un emoji de corazón rojo.

La Joaqui en microbikini triángulo. (Foto: Instagram/@lajoaqui).

María Vázquez en microbikini roja con flores

Desde Punta del Este, donde recibió el año con su familia, María Vázquez le dio una vuelta de tuerca al tradicional traje de baño rojo. En este caso, eligió un modelo de corpiño triangular muy chiquito y bombacha a juego, ambos con doble tira fina.

María Vázquez eligió una original bikini roja. (Foto: Instagram/@mariavqz1)

Además, la pieza superior está adornada con flores tridimensionales al tono, un detalle glam y romántico. Un par de anteojos de sol negros rectangulares y el pelo al viento fueron los elementos finales del estilismo.

María Vázquez en bikini con flores. (Foto: Instagram/@mariavqz1)

