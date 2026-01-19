Una de las principales novedades que presentará esta temporada la Liga del Ascenso estará marcada por el inicio de la carrera técnica de Humberto Suazo. El histórico goleador de Colo Colo, Monterrey y la selección chilena decidió el año pasado poner punto final a su extensa trayectoria como futbolista profesional para dar paso a un nuevo desafío desde la banca, asumiendo el rol de director técnico.

El escenario elegido no fue casual. San Luis de Quillota, el club donde Suazo dio sus primeros pasos y también cerró su etapa como jugador, le abrió las puertas para comenzar este proceso de transición, apostando por una figura emblemática que conoce la identidad de la institución y el entorno competitivo del fútbol chileno.

Este sábado, Humberto Suazo vivió su primera experiencia oficial al mando del equipo, en el marco de la tradicional Noche Canaria. El estreno fue alentador: San Luis se impuso por 1-0 ante Unión Española, dejando una primera señal positiva en términos de funcionamiento y resultado para el novel entrenador.

El gol que selló un triunfo que quedará marcado como el inicio del camino de “Chupete” en la dirección técnica fue obra del defensor Guillermo Avello, en un encuentro que, más allá del marcador, representó el primer paso de una apuesta que buscará consolidarse a lo largo de la temporada.

/José Pablo Verdugo