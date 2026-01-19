Esta tercera semana del me de enero solo se conoció el estudios de opinión hecho por Cadem Plaza Pública

Este es el detalle de la misma

CADEM:

Ayer domingo se dio a conocer la tercera encuesta Cadem de marzo que señala, en relación al caso de Gustavo Gatica, que el 83% supo o escuchó hablar sobre la absolución del exoficial de Carabineros Claudio Crespo.

En ese contexto, un 50% se mostró de acuerdo con la resolución de la justicia, mientras que 39% se mostró en desacuerdo.

Respecto a las declaraciones del Presidente Boric sobre el caso, 47% está en desacuerdo con que el mandatario haya expresado desconcierto y 50% está en desacuerdo con que haya expresado tristeza ante el hecho de que, pese a confirmarse que el exfuncionario policial efectuó los disparos contra Gatica, no recibiera condena.

Con respecto a la violencia durante el estallido social, un 57% cree que el uso de la fuerza de Carabineros y el Ejército en el control del orden público fue proporcional dada la violencia que había en las calles, mientras que un 38% cree que fue excesiva y abusaron de su poder.

Legado del gobierno saliente. Por otra parte, los encuestados consideraron que pensiones (31%) y 40 horas (27%) son los hitos positivos del gobierno, mientras que delincuencia (32%) y el caso fundaciones (25%) son los negativos.

Por su parte, Mario Marcel (25%) y Jeannette Jara (20%) fueron considerados como los mejores ministros, mientras que Giorgio Jackson (32%), Camila Vallejo (13%) e Izkia Siches (13%) los peores.

Aprobación al gobierno. En la segunda semana de enero, un 36% (un punto menos que la semana pasada) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y un 59% (2 puntos más que hace siete días) la desaprueba.

Nuevo gobierno. Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, un 61% (3 puntos más que la semana pasada) cree que a Chile le irá bien, un 19% (un punto menos que hace siete días) opina que le va a ir regular y un 18% que le irá mal o muy mal.

