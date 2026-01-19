Los graves incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía ya han consumido más de 24 mil hectáreas, configurando uno de los escenarios más complejos de los últimos años en el sur del país. La emergencia deja, hasta ahora, un saldo de al menos 16 personas fallecidas, varios lesionados y cientos de familias damnificadas, además de un severo impacto en animales domésticos y de producción, lo que amplifica las consecuencias sociales y económicas del desastre.

Frente a la magnitud de la catástrofe, municipios, organizaciones sociales, gremios profesionales y empresas privadas han activado una amplia red de apoyo, con campañas solidarias, centros de acopio y medidas de asistencia directa. El objetivo ha sido canalizar de manera rápida y ordenada la ayuda de la ciudadanía hacia las zonas más afectadas, en un contexto marcado por la urgencia humanitaria y la necesidad de coordinación interinstitucional.

Desde la fundación Desafío Levantemos Chile informaron que sus equipos ya se encuentran desplegados en terreno, levantando las necesidades más urgentes de las comunidades damnificadas. La organización hizo un llamado a colaborar a través de donaciones, ya sea mediante su sitio web desafiolevantemoschile.cl o a través de la cuenta: Desafío Levantemos Chile; RUT: 65.943.320-6; Banco de Chile; Cuenta Corriente: 98027-07; correo: info@desafiochile.cl. “Juntos, levantemos La Araucanía, Biobío y Ñuble”, señalaron desde la fundación.

Atención de salud para brigadistas y comunidades

En paralelo, la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) dispuso su red de centros médicos y su filial Clínicas Achs Salud para entregar atención oportuna a brigadistas y a personas de la comunidad afectadas por la emergencia. La medida apunta a resguardar la salud de quienes han estado expuestos al fuego, al humo y a condiciones ambientales extremas, reforzando además el llamado a la prevención y al autocuidado en zonas de riesgo.

La institución recomendó acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga, irritación ocular, quemaduras o signos de golpe de calor. En la región del Biobío, los establecimientos habilitados son: Centro Concepción Achs Salud (Cardenio Avello 70, Concepción); Centro Laja Achs Salud (Balmaceda 55, Laja); Centro Arauco Achs Salud (Horcones s/n, interior Celulosa Arauco); Centro Los Ángeles Achs Salud (Av. Alemania 800, Los Ángeles); Clínica Los Andes Achs Salud (Genaro Reyes 581, Los Ángeles) y Clínica del Sur Achs Salud (Cardenio Avello 36, Concepción), con horarios extendidos y atención 24 horas en los recintos clínicos.

Apoyo a la dimensión animal de la emergencia

La dimensión animal de la catástrofe también ha movilizado a los gremios especializados. El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) activó su cuenta oficial de emergencias para financiar la atención médico-veterinaria de los animales afectados. Su presidente nacional, Ronald Rodríguez, señaló que “desde el día uno de la emergencia estamos en coordinación con las autoridades regionales y comunales, y con las mesas de dimensión animal”, agregando que, dada la magnitud del desastre, se trata de una atención “de largo aliento, por la gravedad y tipo de lesiones”.

Las donaciones pueden realizarse a través de la cuenta: Banco Estado; Cuenta Corriente N° 62900097382; Nombre: Colegio Médico Veterinario de Chile; RUT: 70.020.300-K; correo: finanzas@colmevet.cl; asunto: “Incendios 2026”.

Municipios activan centros de acopio en la Región Metropolitana

Diversas comunas de la Región Metropolitana habilitaron puntos de acopio para apoyar a las zonas más golpeadas. En Lo Barnechea, el centro funciona en el Centro Cívico (Av. El Rodeo 12.777), recibiendo agua embotellada, alimentos no perecibles, pañales, toallas húmedas, alimento para mascotas y forraje para animales, excluyendo ropa.

En Ñuñoa, la municipalidad lanzó la campaña “Ñuñoa Corazón Solidario”, en apoyo a Ránquil y Bulnes, con centros de acopio habilitados desde el domingo 18 de enero. Los insumos solicitados incluyen alimentos no perecibles, útiles de aseo, alimento para mascotas, barritas de cereal y bebidas isotónicas. En Maipú, en tanto, se habilitó un punto de acopio en la Plaza de Maipú, donde se recibirán exclusivamente agua embotellada, alimentos no perecibles y comida para mascotas.

Apoyo del sector privado y coordinación municipal

En el ámbito privado, WOM anunció la liberación de tráfico de datos, llamadas y WhatsApp para clientes prepago en comunas afectadas, además de la reactivación de servicios suspendidos por no pago. Su CEO, Chris Bannister, explicó que la medida busca facilitar la comunicación y reforzó el llamado a mantenerse atentos a las alertas SAE. Movistar Chile, por su parte, activó roaming de emergencia, bolsas de gigas y minutos sin costo, reposición de servicios e inhibición de acciones de cobranza en Biobío y Ñuble.

A nivel local, los alcaldes de Mulchén y Quilaco liderarán una coordinación intermunicipal para apoyar a los damnificados. La Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi) anunció que este lunes 19 de enero, a las 11:00 horas, los jefes comunales se reunirán en Mulchén para coordinar el envío de maquinaria pesada y ayuda humanitaria hacia las zonas más críticas. El presidente de Amcordi y alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, enfatizó el espíritu solidario del despliegue, mientras que Mulchén fue designada como punto estratégico de encuentro para la zona sur del Biobío.

Finalmente, la Municipalidad de Puerto Montt también activó una campaña solidaria, coordinada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), con centros de acopio habilitados en distintas delegaciones municipales y edificios consistoriales, reforzando una respuesta que, desde distintos puntos del país, busca mitigar los efectos de una de las emergencias más devastadoras del último tiempo.

