El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que hasta ahora se registran 16 personas fallecidas como consecuencia de los incendios forestales y estructurales que afectan al sur del país, con 18 víctimas fatales en la región del Biobío y una en Ñuble. El balance fue entregado en el marco del monitoreo permanente de la emergencia, una crisis marcada por la rápida propagación de las llamas y por las severas dificultades que enfrentan los equipos de respuesta debido a las condiciones climáticas y geográficas del territorio afectado.

En este contexto, las autoridades explicaron que la declaración del estado de catástrofe no solo permitió reforzar el despliegue del Estado en las regiones del Biobío y Ñuble, sino que también habilitó la aplicación de medidas excepcionales, entre ellas el toque de queda, anunciado como parte de una estrategia integral para enfrentar la emergencia.

Según detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, esta herramienta tiene como objetivo central resguardar la seguridad de la población y prevenir la aparición de nuevos focos, particularmente aquellos de carácter intencional. A ello se suma la necesidad de evitar saqueos, desórdenes y hechos delictuales que suelen incrementarse en escenarios de desastre, cuando las capacidades de control se ven tensionadas por la magnitud de la tragedia.

El secretario de Estado recalcó que el toque de queda debe entenderse como una medida preventiva, orientada a restringir el tránsito de personas en horarios críticos, disminuyendo así los riesgos de propagación del fuego y facilitando el trabajo de brigadas forestales, bomberos y equipos de emergencia. En paralelo, el despliegue de personal militar armado busca complementar las labores de Carabineros, resguardar infraestructura crítica —como hospitales y recintos públicos— y entregar una señal de mayor control y tranquilidad a comunidades que han vivido jornadas de extrema tensión e incertidumbre.

Desde el Gobierno se indicó que las decisiones específicas respecto de los horarios y las zonas donde se aplicará el toque de queda quedarán en manos del Jefe de la Defensa Nacional, quien deberá definirlas a partir de una evaluación diaria del avance de los incendios y de las condiciones de seguridad en terreno. En ese sentido, el Ejecutivo reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar estas medidas extraordinarias, enfatizando que su único propósito es proteger vidas humanas, facilitar el control del fuego y evitar que la tragedia continúe profundizándose.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la comuna de Penco aparece como la zona más golpeada por la catástrofe, luego de que el avance de las llamas arrasara con sectores completos, dejando poblaciones enteras reducidas a escombros y evidenciando la dimensión social y territorial de una emergencia que aún está lejos de superarse.

