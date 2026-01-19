Este domingo, a las 19.00 horas, Universidad de Chile tenía todo dispuesto para vivir un estreno cargado de simbolismo y expectativa: el primer partido de Francisco “Paqui” Meneghini como entrenador azul, en un amistoso internacional frente a Racing de Avellaneda y con el Estadio Ester Roa de Concepción repleto. Sin embargo, la severa emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío terminó imponiendo la realidad fuera de la cancha y obligó a suspender el encuentro.

La decisión fue confirmada a través de un comunicado oficial de la producción del partido, tras una serie de reuniones sostenidas con las autoridades regionales del Biobío. El contexto era ineludible: el decreto de Estado de Catástrofe en la zona, acompañado de medidas excepcionales como el toque de queda, hacía inviable la realización de un evento masivo en medio de una crisis que mantiene a gran parte de los recursos públicos concentrados en el control de la emergencia.

“La organización del Desafío Internacional de Verano informa la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Racing Club, programado para este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa, producto de la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío y la del Ñuble”, señalaron desde la producción del evento.

En la misma línea, el comunicado detalló el proceso que condujo a esta determinación. “La decisión fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro sur del país, así como también por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”, explicaron.

El mensaje incluyó además un gesto de empatía frente al drama humano que se vive en las regiones afectadas. “Como organización lamentamos profundamente las pérdidas ocasionadas por esta emergencia y expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, las comunidades damnificadas y los equipos que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción”, agregaron.

Desde Racing de Avellaneda también hubo comprensión ante el escenario. El club argentino expresó su solidaridad con las zonas golpeadas por los incendios y confirmó la reprogramación de su itinerario. “Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual”, señalaron.

Devolución de entradas

Junto con la suspensión del amistoso —que estaba llamado a marcar el inicio de la temporada para Universidad de Chile—, la organización informó el procedimiento para la devolución de las entradas adquiridas por el público.

“La devolución del valor de las entradas deberá solicitarse a través del sitio web www.passline.com/devoluciones. El plazo legal para el proceso de devolución es de 25 a 30 días hábiles, y el monto correspondiente será depositado en la cuenta asociada a la compra, bajo la razón social Tecnología App Mobile SpA, de acuerdo con los procedimientos de la ticketera”, detallaron.

Así, el estreno de Meneghini en la banca azul deberá esperar, en un contexto donde el fútbol quedó inevitablemente relegado frente a una emergencia que sigue marcando la agenda y las prioridades del país.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo