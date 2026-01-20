El fútbol europeo avanza en su calendario y entra de lleno en el segundo semestre de competencia, un tramo decisivo en el que comienzan a perfilarse los verdaderos protagonistas. En ese escenario, un futbolista chileno se ha instalado como foco de atención gracias a un arranque de 2026 que contrasta de manera evidente con las dudas que arrastró en el cierre del año pasado. Se trata de Ben Brereton Díaz, quien ha logrado reencontrarse con su mejor versión y hoy aparece como una pieza inamovible en el Derby County.

Tras un segundo semestre de 2025 marcado por la irregularidad y una prolongada sequía goleadora, el delantero de 26 años inició este nuevo año con un impacto inmediato. Goles, asistencias y una participación cada vez más influyente en el juego ofensivo han redefinido su rol dentro del equipo, consolidándolo nuevamente como titular en la exigente Championship inglesa.

Brereton había logrado apenas una anotación desde su llegada al club, situación que reflejaba un proceso de adaptación complejo y una pérdida momentánea de confianza. Sin embargo, el cambio de calendario parece haber traído consigo un punto de inflexión. El atacante se muestra hoy más suelto, participativo y emocionalmente conectado con su rendimiento, algo que él mismo dejó entrever en declaraciones entregadas a las redes oficiales del Derby County.

En la antesala del duelo ante Preston, compromiso válido por el Championship en el que terminaría aportando una asistencia clave para el triunfo de su equipo, el chileno abordó el momento personal y colectivo que atraviesa. “Siempre cuando juego quiero marcar goles, crear oportunidades para el equipo, así que estoy muy contento por eso. Lo necesitaba, ya que mi último gol había sido en el comienzo de la temporada”, reconoció Brereton Díaz, quien ha logrado anotar dos goles en los últimos tres partidos del conjunto inglés.

Más allá de los números individuales, el delantero puso el acento en el crecimiento del equipo y en el desafío que implica la segunda parte del torneo. Actualmente, el Derby County se ubica en la duodécima posición del Championship con 38 puntos, comenzando a recortar distancia con los puestos de liguilla por el ascenso. “El equipo está mejorando y me siento parte de ello. Ahora debemos empujar para la segunda parte de la temporada”, añadió el atacante.

Con dos goles y una asistencia en sus últimas tres presentaciones, “Big Ben” proyecta este buen momento hacia la próxima fecha del torneo, donde el Derby County visitará al Charlton. Un triunfo fuera de casa no solo consolidaría el repunte del equipo, sino que también lo dejaría bien posicionado para meterse de lleno en la pelea por el ascenso, con Brereton Díaz nuevamente como uno de sus principales argumentos ofensivos.

