En pleno proceso de preparación para la temporada 2026, Colo Colo volvió a encender señales de alerta tras sufrir una nueva derrota en un amistoso a puertas cerradas. Esta vez, el Cacique cayó por 2-0 ante Montevideo City Torque en un encuentro de 70 minutos, resultado que profundiza las dudas en torno al rendimiento del equipo en esta fase de ajustes y pruebas.

El compromiso permitió el regreso a la cancha de varios jugadores que no habían podido participar en el duelo anterior frente a Alianza Lima, partido en el que los albos también habían sufrido una derrota por 3-2 el pasado domingo. Del lado del conjunto uruguayo, el principal atractivo estuvo marcado por la presencia de un viejo conocido de Macul, quien terminaría siendo protagonista directo del resultado.

La particularidad del encuentro estuvo precisamente en el primer gol del partido: Salomón Rodríguez, exdelantero de Colo Colo, fue el encargado de abrir la cuenta y decretar el 1-0 parcial. El marcador se cerró posteriormente con la anotación de Esteban Obregón, sellando una nueva caída para el cuadro chileno en su gira de preparación.

El paso de Rodríguez por Colo Colo estuvo rodeado de altas expectativas. Su llegada desde Godoy Cruz se concretó por una cifra cercana a los 2,4 millones de dólares, inversión que nunca terminó de justificarse en la cancha. Su registro fue discreto: apenas tres goles, números insuficientes para un atacante llamado a marcar diferencias y que terminó sin consolidarse en el esquema albo.

Cedido a préstamo para esta temporada, el delantero uruguayo volvió a enfrentar a sus excompañeros y, paradójicamente, logró ante ellos lo que no consiguió con regularidad en su etapa en Macul: convertir y ser determinante. Un gol simbólico que no solo tuvo peso en el marcador, sino que también reflejó las dificultades que Colo Colo sigue arrastrando en su ruta de preparación.

El Popular cerrará su gira amistosa enfrentando a Peñarol en el Estadio Centenario, antes de retornar a Chile para encarar el inicio oficial de la temporada 2026. Un último examen que aparece clave para despejar —o confirmar— las interrogantes que hoy rodean al equipo albo.

/José Pablo Verdugo