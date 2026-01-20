A solo 48 horas del plazo autoimpuesto para su anuncio oficial, la conformación del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, permanece inmersa en un proceso de definición agitado por tensiones estructurales y reconfiguraciones de última hora. El diseño del equipo ministerial, cuyo despliegue está programado para el 11 de marzo, evidencia una pugna latente entre los criterios técnico y político, generando incertidumbre en carteras sensibles como Seguridad, Defensa y Mujer.

Desde el entorno del mandatario entrante se niega que las presiones de los partidos coalicionarios hayan motivado un cambio de estrategia, insistiendo en que el armado final «lo lleva el Presidente». No obstante, este discurso contrasta con el malestar expresado públicamente por algunas colectividades. El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, plasmó esta crítica en un audio para su militancia, acusando a Kast de elegir «un equipo esencialmente tecnócrata, donde está más representado el mundo empresarial que el político». Frente a esto, fuentes cercanas al equipo electo, citadas por El Mercurio, sostienen que no ha existido una revisión del diseño y que los espacios para los partidos se concentrarían en la «segunda línea» del Ejecutivo.

Ajustes Forzados y Fracturas Políticas

Pese a las declaraciones oficiales, el diseño inicial ha sufrido modificaciones significativas. En Seguridad, el rechazo del senador electo Rodolfo Carter –quien alegó compromisos legislativos y costo político– dejó un vacío que aún no se llena. En Defensa, la nominación del periodista Guillermo Turner fue abortada tras fuertes críticas a su perfil técnico y el aumento de la tensión política por una resolución de la CMF en contra de un familiar. Asimismo, el ofrecimiento en Minería al secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, fue calificado como insuficiente por su partido, derivando en su anuncio de no participar en el gobierno.

El Mosaico en Definición: Predominio de Independientes

A pesar de los reveses, en «La Moneda chica» se reconoce que gran parte del gabinete está definido. Según las nominaciones que circulan, se consolida una composición con marcado acento independiente y presencia de técnicos. Destacan nombres como Claudio Alvarado (UDI) en Interior; José García Ruminot (RN) en la Segpres; y Jorge Quiroz (IND) en Hacienda. Ministerios clave como Desarrollo Social y Obras Públicas quedarían en manos del Partido Republicano (María Jesús Wulf y Martín Arrau, respectivamente), mientras una amplia gama de carteras –desde Trabajo y Justicia hasta Salud, Medio Ambiente y Ciencias– estarían lideradas por independientes, confirmando la tendencia tecnocrática señalada por las críticas.

Los Flancos Críticos Pendientes

Las principales incógnitas se focalizan en tres áreas de alta sensibilidad:

Mujer: Se reconoce un desafío complejo dadas las controversias valóricas del electo Presidente. Los nombres considerados, como Carmen Soza (Ideas Republicanas) o Judith Marín (Partido Social Cristiano), apuntan a una cartera que, según Kast, tendrá foco en familia y natalidad. Defensa: Tras el fracaso de Turner, la búsqueda se orienta a un perfil que ejecute el concepto de «gobierno de emergencia». Aunque surgió el nombre del vicealmirante (r) Alberto Soto, existen reparos castrenses a una politización de la cartera. Informaciones del sábado apuntan a que el abogado Fernando Barros Tocornal sería la opción elegida. Seguridad: Se requiere una figura con manejo técnico y trayectoria política. Han sonado nombres como el exalcalde Germán Codina –quien, no obstante, se perfilaría para una delegación presidencial– y el diputado electo y exoficial de Carabineros Enrique Bassaletti. En el entorno de Kast persiste el temor a nombrar a un uniformado para evitar paralelismos con regímenes pasados.

El proceso de designación ministerial, por tanto, se revela como un microcosmos de las tensiones fundacionales del próximo gobierno, donde la búsqueda de eficacia técnica negocia su espacio con las demandas de representación política de una coalición aún en fase de consolidación.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap