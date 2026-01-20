El fútbol chileno levantará el telón de la temporada 2026 con una modificación estructural de alto impacto. La Supercopa dejará atrás el tradicional partido único para disputarse como un cuadrangular oficial, una apuesta impulsada por la ANFP que busca robustecer el valor deportivo, televisivo y comercial del primer trofeo del calendario. La decisión no solo redefine el formato, sino que instala a la Supercopa como un evento concentrado, con narrativa propia y mayor capacidad de convocatoria.

Con sede definida, cruces confirmados y horarios oficiales ya establecidos, el torneo se jugará íntegramente en enero y funcionará como el primer gran termómetro competitivo antes del inicio del Campeonato Nacional. A continuación, los principales ejes de una Supercopa que aspira a marcar un punto de inflexión.

⚽ ¿Cómo se juega la Supercopa 2026?

Desde esta edición, la Supercopa de Chile adopta un formato de mini torneo de eliminación directa, inspirado en el modelo del Final Four de la Supercopa de España. En lugar de un enfrentamiento aislado entre campeones, el certamen reúne a cuatro clubes, elevando el margen de competitividad y exposición.

El formato contempla:

Dos semifinales

Una final

Todas las llaves a partido único

Sin partido por el tercer lugar

Sede neutral única

Los ganadores de cada semifinal avanzan directamente a la final, sin instancias intermedias, lo que intensifica la presión competitiva desde el primer partido.

🏆 ¿Qué equipos juegan la Supercopa 2026?

Los clasificados corresponden a los mejores equipos de la temporada 2025 en la Liga de Primera y la Copa Chile, bajo criterios ya establecidos por la ANFP:

Coquimbo Unido – Campeón del Campeonato Nacional 2025

Universidad Católica – Subcampeón de la Liga de Primera 2025

Huachipato – Campeón de la Copa Chile 2025

Deportes Limache – Finalista de la Copa Chile 2025

📌 Dato clave: el resultado de la final de Copa Chile no altera los cupos. Ambos finalistas obtienen automáticamente su clasificación a la Supercopa.

🏆 Equipos clasificados a la Supercopa 2026

Coquimbo Unido: Campeón de la Liga de Primera 2025 (debut en Supercopa)

Universidad Católica: Subcampeón de la Liga de Primera 2025 (7ª participación, 4 títulos)

Huachipato: Campeón de la Copa Chile 2025

Deportes Limache: Subcampeón de la Copa Chile 2025 (debut en Supercopa)

La combinación de campeonatos busca equilibrar mérito deportivo y atractivo competitivo, además de introducir nuevos protagonistas en un torneo históricamente dominado por los grandes.

🔀 Un Final Four para potenciar el espectáculo

El formato Final Four reúne al campeón y subcampeón de la Liga de Primera junto a los dos finalistas de la Copa Chile, cruzando competencias y trayectorias. La presencia de clubes debutantes en la Supercopa le otorga a esta edición un sello distintivo, alejándola de la lógica repetitiva de temporadas anteriores.

El criterio de cruces, definido por la ANFP, apunta a maximizar la competitividad y el interés del público desde las semifinales.

🔑 Llaves de semifinales

Semifinal 1: Huachipato vs Universidad Católica

Semifinal 2: Coquimbo Unido vs Deportes Limache

Los vencedores de cada llave avanzarán directamente a la final del torneo, sin margen de error ni segundas oportunidades.

🗓️ ¿Cuándo se juega la Supercopa 2026? Fechas y calendario

El calendario oficial, establecido por la ANFP, se desarrollará íntegramente en enero, en una planificación que busca capitalizar el interés previo al inicio del Campeonato Nacional:

Martes 20 de enero de 2026

Huachipato vs Universidad Católica

⏰ 19:00 horas

🏟️ Estadio Sausalito

Miércoles 21 de enero de 2026

Coquimbo Unido vs Deportes Limache

⏰ 19:00 horas

🏟️ Estadio Sausalito

Domingo 25 de enero de 2026

Final Supercopa de Chile 2026

⏰ 19:00 horas

🏟️ Estadio Sausalito

La ubicación temporal del torneo lo transforma en una antesala directa del Campeonato Nacional, con puntos en juego y un título oficial como incentivo máximo.

/José Pablo Verdugo