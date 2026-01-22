Deportes Concepción ganó su primer partido en la pretemporada 2026 a días del estreno en su retorno a la Primera División.

El León de Collao empezó ganando a los 7minutos de partido. El argentino Fausto Grillo salió jugando desde el fondo, Joaquín Larrivey pivoteó el balón y llegó a Leonardo Valencia. El “10” de Deportes Concepción jugó de primera y Aldrix Jara, con un “picotón” exquisito, anotó el primer tanto del partido ante Cerro Largo.

¡GOLAZO DEL CONCE! Larrivey pivoteó para Valencia, el volante entregó un pase preciso de primera, y Jara, nuevo refuerzo del equipo Lila, anotó con un picotón el 1-0 parcial sobre Cerro Largo por la Serie Río de La Plata. Mira la 🏆 #Serie2026 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/BM8c11V083 — ESPN Chile (@ESPNChile) January 21, 2026

Luego, en el 30′, Federico Sellecchia anotó el empate 1-1 para Cerro Largo en un error en la cobertura entre Javier Rojas y Norman Rodríguez en Deportes Concepción. El ariete del cuadro charrúa empujó la pelota ante la mirada de César Dutra.

¿NO ENTRÓ ESE BALÓN? Leo Valencia sacó un potente remate que el arquero de Cerro Largo controló a medias y luego debió esforzarse para contener la pelota sobre la línea y ahogar el grito de gol de Deportes Concepción. ▶️ Mira la 🏆 #Serie2026 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/zoRRsbLGFd — ESPN Chile (@ESPNChile) January 21, 2026

Deportes Concepción se colocó en ventaja en el minuto 55 a través de Joaquín Larrivey. El nuevo capitán lila capturó un rebote en el corazón de Cerro Largo, luego de una gran asistencia de Leo Valencia, para anotar el 2-1.

¡APARECIÓ LARRIVEY PARA EL SEGUNDO DE DEPORTES CONCEPCIÓN! El goleador Lila capturó un balón en el área tras el remate de Jara y con golpe de cabeza anotó el 2-1 parcial ante Cerro Largo en Uruguay. ▶️ Mira la 🏆 #Serie2026 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/I88X6MEE4h — ESPN Chile (@ESPNChile) January 21, 2026

Ya en el 68′, el partido se desvirtuó con la expulsión de Nicolás Bertocchi y Fausto Grillo. El central del Conce con el jugador de Cerro Largo casi se trenzaron a golpe y el árbitro estimó la expulsión de ambos futbolistas.

En el Conce debutó el venezolano Leenhan Romero sobre el final del pleito y en el 90′, Ignacio Mesías anotó el tanto para cerrar el partido.

¡IGNACIO MESÍAS CERRÓ EL TRIUNFO DE DEPORTES CONCEPCIÓN! El delantero del cuadro Lila recibió una habilitación perfecta y ante la salida del arquero de Cerro Largo definió de manera exquisita para el 3-1 definitivo. ▶️ Mira la 🏆 #Serie2026 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/V7jIAJzgFQ — ESPN Chile (@ESPNChile) January 21, 2026

Vea y escuche a Joaquín Larrivey, entrevistado por ESPN tras la victoria, dedicándole el triunfo alos damnificados de la Región del Bíobio

Así, Deportes Concepción logra una importante victoria a nivel internacional y en la Serie Río de La Plata está a la espera de sus duelos con Montevideo City Torque y el gran duelo con Nacional de Montevideo

/José Pablo Verdugo