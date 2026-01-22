Deportes Concepción ganó su primer partido en la pretemporada 2026 a días del estreno en su retorno a la Primera División.

El León de Collao empezó ganando a los 7minutos de partido. El argentino Fausto Grillo salió jugando desde el fondo, Joaquín Larrivey pivoteó el balón y llegó a Leonardo Valencia. El “10” de Deportes Concepción jugó de primera y Aldrix Jara, con un “picotón” exquisito, anotó el primer tanto del partido ante Cerro Largo.

Luego, en el 30′, Federico Sellecchia anotó el empate 1-1 para Cerro Largo en un error en la cobertura entre Javier Rojas y Norman Rodríguez en Deportes Concepción. El ariete del cuadro charrúa empujó la pelota ante la mirada de César Dutra.

Deportes Concepción se colocó en ventaja en el minuto 55 a través de Joaquín Larrivey. El nuevo capitán lila capturó un rebote en el corazón de Cerro Largo, luego de una gran asistencia de Leo Valencia, para anotar el 2-1.

Ya en el 68′, el partido se desvirtuó con la expulsión de Nicolás Bertocchi y Fausto Grillo. El central del Conce con el jugador de Cerro Largo casi se trenzaron a golpe y el árbitro estimó la expulsión de ambos futbolistas.

En el Conce debutó el venezolano Leenhan Romero sobre el final del pleito y en el 90′, Ignacio Mesías anotó el tanto para cerrar el partido.

 

 

Vea y escuche a Joaquín Larrivey, entrevistado por ESPN tras la victoria, dedicándole el triunfo alos damnificados de la Región del Bíobio

 

Así, Deportes Concepción logra una importante victoria a nivel internacional y en la Serie Río de La Plata está a la espera de sus duelos con Montevideo City Torque y el gran duelo con Nacional de Montevideo

/José Pablo Verdugo

