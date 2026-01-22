En la que debe haber sido una de las peores tandas de penales que se hayan visto, Colo Colo le ganó 4-3 en la definición desde los 12 pasos a Peñarol.
Los insólito es que entre ambos equipos desperdiciaron 11 penales, los de Peñarol en su mayoría ejecutados por sobre el travesaño.
Y en Colo Colo con uno de Zavala que dio para reir…o ponerse a llora
Zavala acaba de tirar el peor penal de la historia y el malo culiao se hace el lesionado para disimular KDKWKFWLEKWLWLQ pic.twitter.com/NG8QtBRI4z
— Cristobal (@painealbito) January 22, 2026
Zavala retírate o ándate a coquimbo. Se los regalamos csm. Que wn sin ganas de jugar.
— Alonso Novoa 🎙 (@AlonsoNovoa7) January 22, 2026
Yo viendo el penal de Zavala y su lesión más falsa q el estadio de la u jajajajaJAJAJAJA (ningún equipo lo quiere) 🥱🥱🥱🥱🥱pic.twitter.com/Cy0IxJNRWP
— Rod del Albo ⭐️3️⃣4️⃣🏆👑 (@RodUprising) January 22, 2026
Se acabó la discusión por cuál es el peor panenka pateado.
Zavala a los libros de historia https://t.co/RZ89CiyMDG
— Miguel Carcamo (@MigueICarcamo) January 22, 2026
No sé que es peor:
– Los penales
– El pelo se Zavala
– Fingir lesión después del "Papenka"
– O escuchar Espn Chile en el post partido…#VamosColoColo https://t.co/EHd3yBFmkO
— Pablo Salvador (@AgusMaxNava) January 22, 2026
TENIA QUE SER EL PAVEZ DEL 8!
#vamoscolocolo pic.twitter.com/R11POI6bBD
— 10 Puntos Remontados 🏆 (@Parzibal__) January 22, 2026
Cuando Pavez entra a la cancha es igual que cuando una fiesta está súper buena y dejas entrar a ese weon que te dice yo me portó bien, se cura, deja la zorra y caga la fiesta.#VamosColoColo
— LordLeo (@Leito_de_rey) January 22, 2026
