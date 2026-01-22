En la que debe haber sido una de las peores tandas de penales que se hayan visto, Colo Colo le ganó 4-3 en la definición desde los 12 pasos a Peñarol.

Los insólito es que entre ambos equipos desperdiciaron 11 penales, los de Peñarol en su mayoría ejecutados por sobre el travesaño.

Y en Colo Colo con uno de Zavala que dio para reir…o ponerse a llora

Zavala acaba de tirar el peor penal de la historia y el malo culiao se hace el lesionado para disimular KDKWKFWLEKWLWLQ pic.twitter.com/NG8QtBRI4z — Cristobal (@painealbito) January 22, 2026

Zavala retírate o ándate a coquimbo. Se los regalamos csm. Que wn sin ganas de jugar. — Alonso Novoa 🎙 (@AlonsoNovoa7) January 22, 2026

Yo viendo el penal de Zavala y su lesión más falsa q el estadio de la u jajajajaJAJAJAJA (ningún equipo lo quiere) 🥱🥱🥱🥱🥱pic.twitter.com/Cy0IxJNRWP — Rod del Albo ⭐️3️⃣4️⃣🏆👑 (@RodUprising) January 22, 2026

Se acabó la discusión por cuál es el peor panenka pateado.

Zavala a los libros de historia https://t.co/RZ89CiyMDG — Miguel Carcamo (@MigueICarcamo) January 22, 2026

No sé que es peor: – Los penales

– El pelo se Zavala

– Fingir lesión después del "Papenka"

– O escuchar Espn Chile en el post partido…#VamosColoColo https://t.co/EHd3yBFmkO — Pablo Salvador (@AgusMaxNava) January 22, 2026

TENIA QUE SER EL PAVEZ DEL 8!

#vamoscolocolo pic.twitter.com/R11POI6bBD — 10 Puntos Remontados 🏆 (@Parzibal__) January 22, 2026

Cuando Pavez entra a la cancha es igual que cuando una fiesta está súper buena y dejas entrar a ese weon que te dice yo me portó bien, se cura, deja la zorra y caga la fiesta.#VamosColoColo — LordLeo (@Leito_de_rey) January 22, 2026

