“Quiero agradecerle a Universidad de Chile por todo el interés que mostraron. Fueron varias charlas. Fue una negociación muy difícil por la salida de Fortaleza. Juntos logramos que se destrabara. No voy a hablar de mi pasado. Es un momento que quedó atrás. Respeto a U. de Chile, a mis compañeros. Voy a hablar de acá para adelante”
Vea y escuche la conferencia de prensa completa de Juan Martín lucero en el CDA
💙⚽🫂 Una gran amistad que fue clave en la operación
Juan Martín Lucero, en su presentación en #LaU, destacó el trabajo de más de seis meses que realizó Matías Zaldivia para motivarlo a jugar en el Romántico Viajero, anhelo que finalmente se cumplió. pic.twitter.com/2j5Z6vjD0G
