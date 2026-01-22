Los goles del cuadro pirata fueron anotados por Francisco Salinas, Guido Vadalá y Lucas Pratto. Jean Meneses y Daniel «Popín» Castro convirtieron para los tomateros

🟡⚫💥 ¡Va por la corona! Revisa los mejores momentos de la remontada de Coquimbo Unido ante Deportes Limache, por semifinales de la Supercopa 2026. El equipo de Hernán Caputto chocará en la final ante #LosCruzados. Siéntete cómodo, siéntete TOP #topunderwear #TOP #Comodidad pic.twitter.com/MytVCX5xkI — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 22, 2026

A los 8 minutos Coquimbo Unido abrió el marcador tras una jugada preparada realizada en un tiro de esquina. El lanzamiento fue ejecutado por Juan Cornejo y Francisco Salinas se anticipó a la defensa de Limache en el primer palo para convertir el gol.

En los 20 minutos, Deportes Limache llegó al empate a través de un disparo de larga distancia de Jean Meneses. Allí el cuadro pirata reclamó que un jugador del cuadro tomatero interfirió en la visión del portero Diego “Mono” Sánchez.

Tras una revisión en el VAR, la jugada fue validada, “después de la revisión el jugador que se encuentre en fuera de juego no interfiere en la jugada”, señaló el árbitro Mathias Riquelme por los alto parlantes del estadio Sausalito.

Cuando la primera parte finalizaba, se aproximó el cuadro de Limache por la banda izquierda con Joaquín Montesinos quien habilitó a Daniel “Popin” Castro, este último realizó un centro en el área chica de los piratas, pero estuvo muy atento Cornejo para despejar el peligro.

En la segunda etapa a los 57´ el cuadro de Deportes Limache desniveló el partido a su favor, con la anotación de “Popin” Castro por la vía del penal.

La jugada la inició el mismo Castro, que enganchó en el área de Coquimbo y el defensa Matías Fracchia se barrió y le cometió falta penal.

A los 72 minutos, el actual campeón del fútbol chileno consiguió el empate tras un error del arquero rival, Matías Bórquez. El cuadro tomatero intentó salir jugando desde el fondo, pero la presión de Guido Vadalá provocó la equivocación del guardameta, permitiendo la anotación del gol.

En los 85´ marcó el argentino Lucas Pratto a través del lanzamiento penal, en su debut vistiendo la camiseta del cuadro aurinegro.

Con ese resultado, Coquimbo Unido jugará la final de la Supercopa ante la Universidad Católica el próximo domingo a las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

/José Pablo Verdugo