El volante que viene de Coquimbo Unido reconoció que su amistad con el Toro influyó muchísimo para que se decidiera a aceptar la oferta que le formuló Universidad Católica. Vea y escúchelos a ambos en diálogo con TNT Sports
🫂⚪🔵 Una nueva dupla de La UC
Matías Palavecino llamó a Fernando Zampedri para compartir un emotivo momento. "Siempre me ayudó", dijo el volante argentino para referirse al Toro goleador de #LosCruzados.
Lo mejor del fútbol chileno vívelo por TNT Sports Premium y… pic.twitter.com/u6vFuoI6Tv
— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 21, 2026
/