El partido comenzó con un trámite parejo entre dos equipos que buscaron asentar líneas y con eso tratar de desplegarse colectivamente al ataque.

Vidal era el dueño del equipo albo en su posición de líbero y el fútbol pasaba sí o sí por sus pies, en los carboneros en tanto, el extremo izquierdo, con un Togni movedizo, era el lugar elegido para avanzar y servir pelotas al área. Un remate de Romero que dio en Gularte para apagar las alarmas y un intento de media distancia del propio Togni que tapó De Paul fueron moviendo el primer cuarto de hora de acción. Los chilenos eran mucho más asociativos a la hora de tener el balón, ante un local que era directo, buscaba con velocidad por las puntas para luego tratar de conectar con Arezo. Así llegó un centro de Fernández que conectó el nueve pero sin poder darle dirección. Una lesión de Maximiliano Olivera con posterior dolencia de rodilla lo dejó afuera del partido y en su lugar ingresó el juvenil Kevin Rodríguez, encendiendo las alarmas aurinegras. Fernández, que apareció en cuentagotas tuvo un disparo que exigió al golero, pero su aporte no logró darle el toque de calidad que necesitaba el equipo en cancha. Y el Cacique de a poco se comenzó a sentir más cómodo y llegó a la apertura a los 41′. Un pase filtrado de Leandro Hernández por derecha dejó solo y desmarcado a Maximiliano Romero que llegó a línea de fondo y la puso atrás para que Víctor Méndez rematara cruzado de primera y anotara el 1-0.

⚽ ¡EL GRITO DE GOL DE MÉNDEZ PARA EL 1-0 DEL CACIQUE! ⚪⚫ Víctor Felipe Méndez llegó desde atrás y conectó el balón con un potente zurdazo cruzado para anotar el primero de Colo Colo ante Peñarol. Mira la 🏆 #Serie2026 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/Fl3P3B8Bv2 — ESPN Chile (@ESPNChile) January 22, 2026

Un golpe inesperado para los carboneros que poco pudieron hacer hasta el descanso del entretiempo e incluso pudieron llegar a quedar con uno menos tras una falta durísima de Lucas Ferreira que pudo ver la roja.

Carencia de ideas y juego

El segundo tiempo empezó con varios cambios en la visita, entre ellos la salida de Vidal, así como un par en los dirigidos por Aguirre colocando a Matías González y Stiven Muhlethaler por Escobar y Umpiérrez.

La visita tuvo unos primeros instantes de predominio atacando principalmente por izquierda, hasta que los carboneros, al influjo del reclamo de su gente que cantó «un poco más de huevo» tuvieron otra presencia.

Pero lo cierto es que el juego por bandas no funcaba y Fernández seguía sin tener claridad, ni la velocidad necesaria para desequilibrar, entonces las chances ofensivas se diluían cerca del área.

Ante ello la Fiera mandó a Facundo Batista por un Togni agotado, colocando un doble nueve para probar con otra receta para ir por el empate, algo que no funcionó tampoco.

Trindade, carente de gestación, y Remedi exigido desde lo defensivo, no le daban alas desde el mediocampo a un equipo que se repetía en intentos individuales infructuosos.

Peñarol era esfuerzo sin ideas, corridas sin mayor resultado y por momentos deseos de llegar al gol fundamentados en una inspiración ausente de un once muy chato en juego.

Ya entrando a los diez minutos finales la chance clara llegó para los de Ortíz con un disparo que Aquino que tapó Aguerre dando rebote, el cual no pudo aprovechar Marchant para duplicar distancias.

Y ni de pelota quieta pudo encontrar un camino que hiciera ilusionar a sus hinchas con la igualdad transitando los instantes finales con la impotencia de no saber que hacer.

Cerca del final tuvo una clara con un zapatazo de Fernández rebotado y que el golero suplente chileno, Gabriel Maureira, logró sacar al córner.

Pero a los 90’+2′ apareció una genialidad de Matías Arezo, la gran figura de los carboneros, para meter un pase larguísimo a espaldas de los zagueros para el pique de Facundo Batista, el ariete ganó, se acomodó, remató cruzado y puso el empate 1-1, impensado, inmerecido.

Un cruce entre Arezo y Villagra, tras una falta fuerte del chileno sobre Stiven Muhlethaler, terminó en un intercambio de rojas y los dos expulsados, pero con el partido en los penales para definir un ganador.

No querían ganar

El empate en el tiempo regular llevó a los penales para definir un ganador y los ejecutantes de los dos parecieron no estar a la altura de la instancia errando once penales de los 18 ejecutados.

Si bien Washington Aguerre tapó tres para los carboneros, Leonardo Fernández, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler, Facundo Batista, Matías González y Lucas Ferreira fallaron sus disparos, ante un rival que logró marcar en cuatro oportunidades para ganar por 4-3. Otro aspecto más en el debe para los mirasoles.

PEÑAROL 1 (3)- COLO COLO 1 (4)

Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar (45′ Matías González), Emanuel Gularten (74′ Andrés Madruga), Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera (24′ Kevin Rodríguez); Jesús Trindade y Eric Remedi; Gastón Togni (56′ Facundo Batista), Leonardo Fernández y Leandro Umpiérrez (45′ Stiven Muhlethaler); y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Colo Colo: Fernando De Paul (80′ Gabriel Maureira), Matías Fernández (46′ Jeyson Rojas), Javier Méndez (46′ Jonathan Villagra), Joaquín Sosa, Cristian Riquelme (80′ Diego Ulloa), Tomás Alarcón, Arturo Vidal (46′ Claudio Aquino), Felipe Méndez (80′ Esteban Pavez), Francisco Marchant, Maximiliano Romero (68′ Yastin Cuevas) y Leandro Hernández (68′ Cristian Zavala). DT: Fernando Ortíz.

Goles: 41′ Víctor Felipe Méndez (CC), 90’+2′ Facundo Batista (P)

Penales: Colo Colo: Anotaron: Tomás Alarcón, Claudio Aquino, Jeyson Rojas, Diego Ulloa. Fallaron: Esteban Pavez, Francisco Marchant, Joaquín Sosa, Cristian Zavala (Aguerre). Yastin Cuevas (Afuera)

Peñarol: Anotaron: Eric Remedi, Andrés Madruga, Kevin Rodríguez. Fallaron: Leonardo Fernández (palo), Jesús Trindade (afuera), Stiven Muhlethaler (Maureira), Facundo Batista (palo), Matías González (afuera), Lucas Ferreira (afuera).

Amarillas: 45′ Lucas Ferreira (P), 87′ Cristian Zavala (CC), 89′ Eric Remedi (P).

Rojas: 90+5′ Jonathan Villagra (CC), 90+5′ Matías Arezo (P).

Árbitros: Andrés Matonte, Mathías Muniz y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Esteban Guerra

Cancha: Estadio Centenario.