El Presidente electo José Antonio Kast dio a conocer su equipo ministerial compuesto por 24 nombres, de los cuales 16 son independientes y solo ocho pertenecen a partidos políticos.

La decisión ha generado resquemores en el oficialismo y parte de la oposición, quienes advierten una escasa representación de colectividades, lo que podría complicar la relación con el Congreso.

Perfil técnico y defensas desde el nuevo gabinete

Voces cercanas al equipo de Kast han defendido que el Presidente electo buscó un perfil más técnico. El próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, destacó la presencia de personalidades “fuertes, tan potentes, con tanto conocimiento de su propia especialidad”, lo que, según dijo a EmolTV, será positivo para la relación con el mundo parlamentario.

Uno de los nombramientos más valorados es el de Trinidad Steinert, ex fiscal regional de Tarapacá, quien asumirá la cartera de Seguridad Pública. Steinert es reconocida por su labor en la persecución al Tren de Aragua y casos de narcotráfico en las Fuerzas Armadas.

Controversia por nombramiento en la cartera de la Mujer

No obstante, algunos nombramientos han generado polémica, como el de Judith Marín en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Desde el oficialismo se ha cuestionado su pertenencia al credo evangélico, e incluso la diputada PC y senadora electa Karol Cariola la calificó como “exorcista”.

Encuesta Black & White: confianza y críticas ciudadanas

La encuesta Black & White de esta semana analizó la percepción ciudadana respecto al gabinete. Según Paola Assael, de la encuestadora, “existe confianza en la conformación del gabinete por parte del Presidente electo, pero se asoma como un riesgo el nombramiento de Judith Marín”.

46% evalúa positivamente los nombramientos del futuro gobierno de Kast.

del futuro gobierno de Kast. 46% declara confiar en el gabinete para enfrentar un gobierno de emergencia.

para enfrentar un gobierno de emergencia. El apoyo aumenta entre hombres, segmento ABC1 y personas de mayor edad.

Respecto a Trinidad Steinert, un 57% aprueba su designación en Seguridad Pública, valorando además su renuncia al Ministerio Público para asumir el cargo.

En contraste, un 51% rechaza el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer. La crítica se concentra en mujeres y en los grupos de menor edad.

Conclusión

La presentación del gabinete de José Antonio Kast refleja un equilibrio entre perfiles técnicos e independientes, pero también abre un debate político y social sobre la representación partidaria y la idoneidad de ciertos nombramientos.

